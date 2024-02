Kanye West acusa a Adidas de "violar" sus diseños para zapatillas de deporte

En cuanto Kanye West comenzó esa etapa de su vida, tras su divorcio de Kim Kardashian, en la que no cesaba de hacer declaraciones antisemitas, racistas y misóginas, convirtiéndose incluso en referencia para facciones del alt-right norteamericano, Adidas decidió romper el multimillonario acuerdo que tenía con él por sus conocidas zapatillas, las Yeezy.

Sin embargo, el pasado 12 de febrero publicaba una fotografía con el CEO de la empresa, Bjørn Gulden, lo que los fans entendieron como que ambos habían enterrado el hacha de guerra e iban a volver a colaborar. Pero el rapero ha dado un giro a dicha nueva buena sintonía y ha acusado a Adidas de haberle "violado" artísticamente.

Este lunes, cuando sus seguidores esperaban una publicación en su Instagram alegrándose porque su nuevo disco, Vultures I, continuaba en el número 1 de las listas de éxitos, Ye ha utilizado la plataforma para criticar a Adidas por vender sus populares zapatillas Yeezy en unos colores que nunca aprobó.

"Cualquiera que ame a Ye no compraría estos Yeezys falsos", ha escrito, hablando de sí mismo en tercera persona. "Nunca ideé estos colores. No me pagan por ellos y Adidas me está demandando", ha agregado, añadiendo que todo el mundo está viendo cómo "una compañía del Fortune 500 [una lista que publica anualmente la revista Fortune de las 500 mayores empresas estadounidenses de capital abierto] viola a uno de sus ídolos".

El músico se pregunta, además, qué pretende hacer la compañía en su siguiente paso, enumerando lo que él considera que le han hecho: "¿Tumbar mi música de nuevo? ¿Congelar mis cuentas otra vez? ¿Amenazar a la gente con no volver a trabajar conmigo?".

En un vídeo que ha publicado a continuación del anterior post, Kanye West se muestra contrariado porque Adidas esté promocionando de manera agresiva sus Yeezy en un nuevo tono gris, algo que hacen gracias a unas lagunas legales y cláusulas, sino que además le están "demandando por 250 millones de dólares" al mismo tiempo que no le están "pagando por las zapatillas que están poniendo a la venta" y que llevan su nombre.

Es por todo ello, y porque, repite, "están violando a un artista que resulta ser uno de vuestros favoritos", por lo que está pidiendo a sus seguidores que le den la espalda a la marca y no compren sus productos, en una llamada al boicot que aún está por ver qué efecto tiene.