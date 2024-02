Kim Kardashian revela que quiere volver a enamorarse en medio de rumores sobre un nuevo romance

Kim Kardashian no puede decir que no haya encontrado el amor a lo largo de su vida. Mejores o peores, son varias las relaciones que se le atribuyen, incluidos sus tres matrimonios: con el productor musical Damon Thomas, con el exjugador de baloncesto Kris Humphries y con Kanye West, con quien tuvo a sus cuatro hijos.

Pero ello no signifique que ya se haya cansado de los hombres y que no quiera más relaciones. Al contrario, según sus propias palabras, la socialité y empresaria ha asegurado que quiere volver a enamorarse y ha dejado las puertas de su corazón abiertas... Justo, además, cuando los rumores apuntan a que ya tiene nueva pareja, Odell Bekcham Jr.

En una entrevista que ha concedido al programa This Life of Mine with James Corden, de la plataforma SiriusXM, la fundadora de SKIMS ha explicado que ya dirige una gran familia y un imperio empresarial, amén de ser una de las protagonistas del conocido reality Las Kardashian. Y que quizá sea excesivo hablar de un futuro cuarto matrimonio en estos momentos, algo que por ahora no se plantea.

"No sé. La verdad es que no", ha comenzado la respuesta. "porque hay estados de ánimo en los que sencillamente pienso: '¿Sabes qué? Soy consicente de que mi vida es muy grande y de que se necesita una persona realmente muy pero que muy especial y única para querer lidiar con ella".

"Es que creo que mi vida es tremendamente divertida y quienquiera que entre en ella se lo va a psar muy bien, pero va a tener que lidiar con mucho", ha declarado Kim, de 43 años, puntualizando a continuación que a pesar de ello no cree que esté perdiendo el tiempo en términos amorosos.

"No me siento sola, estoy bien. Tengo a mis hijos, tengo mi trabajo, tengo al resto de mi familia, pero sí que sería bonito compartir tu vida con alguien. Pero es algo tan importante que no lo tomo a la ligera si lo voy a hacer", ha asegurado, quizá por no repetir errores del pasado —su matrimonio con Humphries duró 72 días—.

Por último, ha añadido que a ella puede gustarle cualquier persona, no necesariamente para casarse con ella esa otra persona tiene que ser igualmente famosa. "Pero quien sea ha de comprender de alguna manera qué significa esta vida", ha finalizado.