Kanye West responde a las 'swifties': "He ayudado más que perjudicado a Taylor Swift"

La historia de animadversión y desencuentros entre Kanye West y Taylor Swift se remonta casi a los comienzos de la carrera de esta última, cuando Ye subió al escenario mientras Swift recogía un premio para decir que no era la merecedora de dicho galardón. Aquel gesto, más todas las polémicas que posteriormente ha protagonizado, hacen que los y las swifties no soporten demasiado al rapero de 46 años.

Pero, según Kanye, han llegado demasiado lejos con su último intento de 'cancelarle'. Una cuenta swiftie de una joven española se hacía viral después de escribir un tuit "de emergencia" pidiendo al resto de seguidores de Taylor que compren y escuchen la nueva música de estilo country que ha hecho Beyoncé para impedir que sea Kanye quien obtenga el número 1 en la lista de los Billboard Hot 100.

La joven ha tenido que hacer privada su cuenta porque, lo que no esperaba, es que Kanye utilizase su Instagram para contestarle a ella, enviando a responderle a sus millones de followers. Aparte de que ha vuelto a dar su versión de los hechos, los cuales ya resumió en uno de sus versos más recordados —y odiados por los fans de Taylor Swift—: "Hice famosa a esa perra".

Kanye comienza diciendo que, aunque muchos pensaran que se mofó de la autora de éxitos como Anti-Hero en una de sus últimas stories, él "ni siquiera estaba pensando" en ella, pero que agradece "la promoción gratuita" de su nuevo álbum, Vultures, que define como "superpositivo y divertido".

A continuación, Kanye afirma que el año pasado fue "un increíble desafío" para él y para su "esposa, hijos, familiares y amigos". "Me han prohibido entrar a hoteles, me han echado de empresas, no me permiten comer en ciertos restaurantes", enumera, añadiendo que están quitando su nuevo trabajo de algunas plataformas para "limitar sus números".

Kanye asemeja todo esto, lo cual proviene de sus comentarios y controversias antisemitas, racistas y misóginas de hace año y medio, con "el maltrato por el color de piel" de su gente. Y a partir de ahí hace una disertación sobre Taylor Swift, comenzando por recordar que él se puso de su lado "cuando Scooter [Braun] compró sus masters a sus espaldas".

"Ella y Beyoncé son grandes inspiraciones para todos los músicos, siempre se habla de cómo ambas agotan entradas en giras y cines. Además, estoy seguro de que he sido más útil que perjudicial para la carreta de Taylor", sentencia.

"A todos los fans de Taylor: no soy su enemigo... Tampoco su amigo", finaliza, no sin antes hablar de la Super Bowl y el hecho de que se fueran, así como ataca a los medios, diciendo que "pueden controlar lo que se cuenta, pero el pueblo ha hablado".