Kanye West asegura que él no puede ser cancelado y explica sus razones

Kanye West parece tener claro que es por todo lo que pone de sí mismo en su trabajo por lo que todavía no ha sido cancelado del todo y ni sus comentarios antisemitas ni el trato vejatorio hacia su esposa, Bianca Censori, que tanto revuelo causan en redes, pueden con su imagen pública.

Ye aterrizó este pasado lunes en el aeropuerto de Los Ángeles y allí contestó las preguntas de un reportero del portal de noticias TMZ. Para empezar, se vanaglorió de su último trabajo, Vultures, así como de un exitoso anuncio que vio la luz durante la retransmisión de la Super Bowl.

"Ganamos, ganamos, ganamos. Número uno en todo el mundo. El público siempre lo quiso", ha declarado el músico de 46 años, que además ha arremetido contra las empresas que "siempre se interponían con sus precios" a la hora de hablar de su exitoso anuncio, con el que ha ganado cerca de 20 millones de dólares en 24 horas. Según Kanye, fue él quien decidió abandonar a dichas compañías.

Inmediatamente después, ha declarado: “Voy a ser sincero con todos ustedes. Estuve a dos meses de declararme en bancarrota. Pero puse todo lo que tenía en ello. Nos mudamos a Italia, nos fuimos a las fábricas y hemos sobrevivido. Sobrevivimos a la cancelación. Volvemos al número uno".

En ese momento, el reportero le pregunta si cree que sus polémicas le han "ayudado" a vencer la posible quiebra, Kanye afirma que "no se trataba de la controversia, se trataba de la capacidad de decir en voz alta cómo se siente cada uno". "Y si yo no tuviera mis diversas habilidades musicales, la ropa y una base de fans, habrían podido destruirme. Pero, debido a todas esas habilidades, de alguna forma sigo aquí, dentro de este universo, capaz de luchar", ha agregado.

A continuación, el músico ha señalado que cree de gran ayuda que su música fuera prohibida por algunas plataformas de streaming: "Todo lo que hicieron solo nos ayudó. Me gusta que nos echaran. Me gusta la simplificación. De todos modos, las plataformas son una tontería para los artistas. Spotify nos daría 500 millones de dólares entre todos y diría: 'Resuélvanlo entre ustedes'. Yo dije: 'Bueno, ¿qué pasa con Adele? ¿Qué pasa con Drake? ¿Qué pasa con The Weeknd? ¿Qué pasa con Taylor Swift? ¿Qué hay de mí?'. Y ellos que no, que no y que no. Que no importa cuánto seamos escuchados cada uno, que tenemos que calcular esos 500 millones entre todos".

A continuación da una agradecimiento a sus seguidores, que siempre le apoyan según él por hablar sin pelos en la lengua y decir lo que se le ocurra. De hecho, en este punto se le ha sacado a la luz sus palabras antisemitas y Kanye ha dado una disertación sobre cómo, a pesar de que se disculpó, todavía siguen atacándole por ello, por lo que ahora se disculpa a medias.

"Ellos tienen derecho a su opinión; yo tengo derecho a mi opinión", ha afirmado el rapero, que en un momento dado defiende que "las personas negras no pueden ser antisemitas" y que si a alguien le pide perdón es a los niños judíos, porque tuvieron que escuchar una "conversación de adultos".