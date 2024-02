Bill Maher revela que no emitió una entrevista con Kanye West por sus mensajes antisemitas: "No voy a contribuir a todo esto"

El presentador y humorista Bill Maher, quien en las últimas fechas se ha mostrado un firme defensor de la actuación de Israel en su conflicto en Gaza contra Palestina, ha dado a conocer que decidió eliminar un pódcast que había grabado con Kanye West por temor a que se esparciera su mensaje antisemita.

Maher ha intervenido en Kanye West Unhinged But Unstoppable, un documental de investigación del portal de noticias TMZ. En él, ha explicado que si llevó en un primer momento al rapero a su programa, Club Random with Bill Maher, fue porque pensó que podría ser un "lugar de aprendizaje para él".

El comediante de 68 años ha explicado que, si bien pasó "un tiempo increíble y muy divertido" grabando el pódcast, finalmente se decidió a que no viese la luz porque no quería "contribuir" a que Ye difundiera la idea del antisemitismo.

"Principalmente él es un reclamo, como estrella de la música, para los jóvenes. Y estos, casi con seguridad, no saben demasiado sobre Oriente Medio o sobre los judíos", ha declarado Maher, "así que la posible combinación con, ya sabes, Kanye hablando...".

Según Maher, Kanye les fue "útil", aunque no dice para quién, "para esparcir el fertilizante", y vuelve a recalcar la palabra "fertilizante", que ha hecho brotar la idea de que "Israel y los judíos son las peores personas del mundo", mezclando la idea de antisemitismo y la antisionismo.

Para el presentador, si hubiera dicho que sí a publicar el episodio del pódcast, habría dado una plataforma demasiado importante a personas con puntos de vista antisemitas similares a los del músico. "Por eso no lo emití, porque no voy a contribuir a todo esto", ha dicho, añadiendo que cree que Ye "no es el único en Estados Unidos que piensa así".

Por último, cree que ahora mismo "no es que los judíos sean amados universalmente, a excepción de Kanye West", volviendo a no diferenciar Israel de la comunidad judía. Aun con todo, Maher no ha dudado en describir a West, de 46 años, como un "antisemita muy encantador".