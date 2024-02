Las redes salen en defensa de Taylor Swift tras ser criticada por su presencia en la Super Bowl

Este fin de semana se celebró la tan esperada Super Bowl, que enfrentó a los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs en Las Vegas y contó con la actuación de Usher en el intermedio. Sin embargo, hubo otra cantante que fue, sin esperarlo, protagonista de la noche, Taylor Swift, quien se encontraba en la grada. Pero parece que esto no gustó demasiado a ciertos espectadores.

La artista fue a ver a su novio, Travis Kelce, jugador de los Chiefs, equipo que ganó por 25 a 22. Y no dudó en proclamarle públicamente su amor con un apasionado beso, sino que también se mostró de lo más espontánea desde su asiento, donde estuvo bebiendo, bailando y divirtiéndose junto a su familia y sus amigas, la actriz Blake Lively y la rapera Ice Spice.

Por este motivo, no fueron pocas las veces que fue enfocada por las cámaras que retransmitían el partido de fútbol americano y por la spidercam del estadio. Y parece que algunos no vieron con buenos ojos su presencia y protagonismo en la Super Bowl y decidieron hacerlo saber en redes.

Hubo multitud de tuits criticando a la cantante, muchos de ellos empleando términos machistas o reaccionarios que aluden a su apoyo a Biden, motivo por el que consideran que ahora la NFL (National Football League) es woke, término que utilizan en Estados Unidos para referirse despectivamente a personas con una ideología antiracista, antifascista, feminista y proLGTBI.

En este sentido, muchos fueron los que mezclaron política y deporte y llamaron "Señor Woke" a Travis Kelce y, haciendo gala de su negacionismo, le criticaron también haber sido imagen de un anuncio de vacunas de Pfizer contra la Covid. Pero uno de los tuits que más respuestas recibió fue el de un youtuber canadiense: "Taylor Swift me ha arruinado la NFL y esta noche será la primera Super Bowl que me salte en mi vida".

Decenas de usuarios comenzaron a hacer mofa de su publicación y aludieron a que son muchos los que vieron el evento por Taylor Swift. "Genial. Tengo una hija de 14 años que ha visto por primera vez la Super Bowl. Ella estará feliz de ocupar tu lugar", le respondió un tuitero.

"A mi prometida no le importa un bledo la NFL. Me ha preguntado tres veces hoy cuando empieza. Está viendo su primer Super Bowl. Ambos somos Swifties", aseguró otro internauta. "Los misóginos no pueden soportar a una mujer fuerte como Taylor Swift. Esos son los hombres más débiles del planeta", opinó otro.

Otros comentaron que la presencia de la cantante en la Super Bowl atrajo a muchas personas al evento por primera vez. No en vano, este efecto también sucede con los artistas que actúan en el intermedio. Por ello, también hay algún que otro meme que, más que criticar o alabar la presencia de Taylor Swift, hacen humor con este repentino fanatismo por la NFL.