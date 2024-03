Qué fue de Arantxa Bustos, una de las estrellas de 'Gandía Shore'

Han pasado más de 10 años desde que Arantxa Bustos llegase a nuestras vidas a través del formato de telerrealidad de MTV en España, Gandía Shore. Desde entonces, la vida de la joven ha dado un giro completo.

El programa de televisión comenzó en el año 2012 y sirvió para que personajes como Ylenia Padilla, José Labrador, Cristina 'Core' Serrano o Cristina 'Gata' Sánchez se convirtieran en los más populares del momento. Así, por su parte, Arantxa Bustos llegó al formato desde Villarejo de Salvanés, en Madrid, y se hizo famosa con la frase: "¡Soy la reina de las tarimas, chavales!".

De 'Gandia Shore' a 'MHYV' y 'Supervivientes'

Tras su paso por Gandía Shore, Arantxa trató de conquistar el corazón de Vicente One en Mujeres y hombres y viceversa, aunque no logró su objetivo. Sin embargo, pese a esto, la experiencia le sirvió para que Mediaset no se olvidase de ella.

Así, en el año 2015, junto a Labrador, su excompañero de reality, Arantxa se lanzó desde el helicóptero de Supervivientes para convertirse en una de las aspirantes a sobrevivir en los Cayos Cochinos. Sin embargo, la participación de ambos no fue muy duradera, pues se convirtieron en los primeros expulsados de la edición.

De personaje televisivo a emprendedora

De la misma manera, en el año 2019, Arantxa Bustos abrió su propia tienda online, Artx Shop, donde vendía artículos de moda como vestidos, pantalones, botas y otros complementos. Todo ello, para demostrar que existía un mundo más allá de la televisión y de los realities.

Finalmente, cabe destacar que Arantxa cuenta con una gran legión de fans en las redes sociales y, solo en Instagram, atesora más de 715.000 seguidores. En su perfil, la influencer comparte tanto contenido de marca como su día a día y, además, no duda en ofrecer consejos a sus fans.