Cat Janice, la artista que se hizo viral en enero después de pedir en redes sociales que su último deseo antes de morir era conseguir recaudar fondos a través de su música para su hijo pequeño, ha fallecido este pasado 28 de febrero en su casa.

La joven de 31 años fue diagnosticada en 2022 con sarcoma que, aunque consiguió superar meses después, volvió a finales de 2023. Con el comienzo de 2024, Cat anunció que la enfermedad "había ganado".

Por eso, pidió a sus seguidores que reprodujesen su última canción, llamada Dance you outta my head, para que todo lo recaudado fuera dirigido a mantener a su hijo cuando ella no estuviera. Una petición que ha conseguido que el tema llegue a la lista Billboard de los temas más importantes de los últimos meses.

Tras celebrar el éxito desde su casa, Cat confesó hace una semana que "se sentía atrapada en su cuerpo", ya que apenas podía moverse. "Pronto seré libre, volando en la siguiente dimensión", comentó contenta por el significado que ha adquirido su obra.

Este pasado miércoles 28 de febrero, su familia ha publicado finalmente un comunicado asegurando que ha fallecido rodeada de sus seres queridos y sabiendo que "continuará proveyendo a su hijo a través de su música".

"Catherine entró en paz en la luz y el amor de su creador celestial", han escrito: "Estamos eternamente agradecidos por la avalancha de amor que Catherine y nuestra familia han recibido en los últimos meses".

"Cat vio su música llegar a lugares que nunca esperaba y descansa en la paz", han añadido, explicando que la cuenta seguirá siendo manejada por su hermano para las ventas de merchandising y la promoción de más canciones.

De hecho, han dejado caer que, "a petición de Cat", "hay algo más de arte que ella quiere compartir también". "Todo a su debido tiempo", han concluido, dando a entender que publicarán una canción póstuma en las próximas semanas.

La página, desde entonces, se ha llenado de mensajes de apoyo, tristeza y aplausos por la luz que ha emitido con energía a pesar de su enfermedad. Ha conseguido que las redes sociales sean un espacio más cariñoso y divertido y la canción, lo sepan los usuarios o no, sigue siendo de las más usadas en todos los vídeos editados de TikTok.