Marta Sánchez habla de la carta "más fuerte" que le escribió su hermana Paz antes de morir: "Yo quería ser un poco como ella"

No todo ha sido de color de rosa en la vida de Marta Sánchez. Esta semana, la que fuera vocalista del grupo Olé Olé ha acudido al pódcast de Vicky Martín Berrocal, A solas con..., donde se ha abierto como nunca y ha hablado de asuntos tanto profesionales como más personales, desde su actual relación con Federico León hasta el fallecimiento de su hermana Paz, a quien no es la primera vez que rinde homenaje.

Y es que, a pesar de su forma de ser reservada ante el público, la cantante de 57 años nunca ha dudado en aportar su granito de arena en cada gala benéfica que se ha celebrado para fomentar la investigación del cáncer. La razón de ello no es otra que su hermana, la cual, en 2004, perdió la vida con tan solo 38 años tras una larga lucha contra el cáncer de mama.

Durante la entrevista, la madrileña ha recordado con cariño a Paz, a quien considera un ejemplo a seguir. "Nuestros padres nos querían tal y como éramos. Ella era más callada, más seria, con un sentido del humor increíble que te partías de risa. Yo era más loca, más soñadora, más pizpireta…Y yo no quería ser así, yo quería ser un poco como ella", ha confesado.

Ambas eran "muy diferentes", incluso en lo que respecta a la salud, pues Paz habría tenido "muy mala suerte" a lo largo de su vida: "Cogió una hepatitis muy gorda siendo muy niña. A partir de ese momento, su salud nunca fue de hierro. Luego tuvo depresión posparto y ya luego empezó el cáncer de mama, que no se lo operaron bien y tuvo varias metástasis".

Adentrándose en esa dura época de su vida, Marta ha hablado de la infinidad de mensajes que se mandaba con su hermana antes de morir. "Todavía existía el romanticismo del correo y era precioso abrir sus cartas y que ella abriese las mías (…) Me decía cosas preciosas", ha señalado. Una de esas cartas, asimismo, ocupa un lugar especial en su corazón: "Y la carta más fuerte, que la tengo plastificada, fue en la que me escribió para agradecerme los cuidados de su enfermedad. Esa carta es apabullante".

Sin embargo, a pesar de que intentó estar lo más presente posible, aun a día de hoy se arrepiente de no haber pausado su carrera musical para estar más cerca de su hermana. "Tuve que sacrificar estar con mi hermana. Esta carrera te exige tanto de tu vida que yo me he perdido décadas de mi hermana. Y ahora que no está me pregunto el por qué no viajé más a La Coruña, o por qué no la llamé más por las noches. Y eso no es fácil de asimilar, de perdonarse a uno mismo", ha lamentado.