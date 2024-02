Marta Sánchez: "Fede no me quiere pedir matrimonio y yo no lo voy a hacer jamás, hay cosas que son de hombres"

La cantante Marta Sánchez, de 57 años, se ha sentado esta semana A solas con... Vicky Martín Berrocal para hablar sin tapujos de asuntos tanto profesionales como personales, entre los que se incluyen nuevos detalles de su relación con el empresario Federico León, de 36 años.

Durante la entrevista, la que fuera vocalista del grupo Olé Olé se ha sincerado sobre algunas de las dificultades que ha afrontado a lo largo de su carrera, alejándose de la imagen de "diva" que se ha construido en torno a ella. "Yo creo que canto muy bonito, tengo una voz muy especial y con personalidad. Creo que la gente piensa que soy una diva, y de diva no tengo nada. Nunca he dudado en hacer nada, hasta hago las camas de los hoteles. Me involucro en todo", le confiesa Sánchez a su amiga, ubicada en un sofá frente a ella.

Y es que, aunque la madrileña ya ha superado muchos de sus complejos, su manera de ser reservada ante el público le situó durante una época de su vida como un "sex symbol nacional". "Al final vieron a una chica con cierto carisma, una chica picarona, algo que no busqué, pero por lo que la gente me prestó atención", explica.

No fue hasta que, hace seis años, conociera al empresario Federico León cuando comenzó a darle menos importancia a su físico. "Con otros hombres me dormía hasta con rímel porque mis ojos son mi fuerza y no querían que me vieran de otra manera", señala, en contraposición a su relación con Fede, con el que se desmaquilló desde el primer día.

"Pensaba que mi físico era una parte muy importante para que los tíos siguieran enamorados, y aunque no todo es eterno, me encantaría acabar con él", añade, si bien parece que, por el momento, no hay ninguna boda a la vista: "Él no me quiere pedir matrimonio".

En este sentido, ante la propuesta de la presentadora de que sea ella la que dé el primer paso, la cantante no puede ser más tajante: "Jamás, me horrorizaría, me importa un bledo lo de la igualdad, aunque es super necesaria y hay que seguir luchando, pero hay ciertas cosas que a mí me parece que son de hombres y otras de mujeres. Jamás se lo pediría", zanja.

A pesar de ello, la artista no podría estar más feliz en su actual noviazgo. "Yo soy celosa, es egoísmo puro y duro, pero ahora no soy tan celosa porque no tengo motivos", explica Sánchez, agradeciendo el perfil discreto y la dedicación del empresario. "A los tíos listos los que les gusta no es el físico, sino la personalidad, la garra. Creo que a los hombres les gustan las mujeres fuertes y seguras, sin complejos. Poco a poco me los he ido quitando y siendo más natural. Mi padre decía que lo más bonito de las mujeres era la naturalidad", concluye.

Por su parte, Vicky, algo emocionada, no ha dudado en destacar lo orgullosa que está de la evolución de su amiga, así como de su pareja: "No creo que nadie te quiera tan bien, porque no es querer mucho que también, pero me encantaría que acabaras con él".