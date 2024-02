Genoveva Casanova publica un llamativo mensaje en redes y lo elimina: "Ríndete"

Desde que se descubrió su amistad con Federico de Dinamarca, Genoveva Casanova está desaparecida e ilocalizable. La actriz mexicana está en paradero desconocido, no se la ha vuelto a ver.

Se tiene constancia de que durante algunos días estuvo en el Palacio de Arbaizenea, en San Sebastián, que es propiedad de su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo, pero no tardó en marcharse de allí.

Tras una Navidad y fin de año entre Madrid y Kenia, donde estuvo con Genoveva, su actual pareja, Bárbara Mirjan, y sus hijos, recientemente Lecturas reveló el paradero de Genoveva. Así, viviría actualmente en un piso que su exmarido posee en la urbanización de La Finca, en Madrid.

Una 'desaparición' que también ha trasladado a las redes sociales. Un silencio que dura ya varios meses y que solo rompió para hacer un homenaje a su exsuegra, la la duquesa de Alba, a propósito del noveno aniversario de su muerte.

Sin embargo, recientemente ha hecho una excepción, aunque, visto lo visto, se ha tratado de un arrebato del que pronto se ha arrepentido. Según publica Semana, la mexicana ha reaparecido en Instagram con un mensaje que ha durado apenas unos minutos, ya que, al poco de publicar, acababa por eliminar todo rastro del vídeo que compartía con sus seguidores en sus stories.

En ellos se podía ver a una persona sujetando un pequeño paraguas rosa bajo una intensa lluvia que, quieras o no, te empapa. Junto a la imagen, un llamativo mensaje que es toda una declaración de intenciones que, por el momento, la mexicana no quiere compartir con el mundo: "Cuando tengas un mal día, ríndete, vete a casa y duerme. Joder. Inténtalo de nuevo mañana. No todos los días malos pueden convertirse en días buenos. Hay días malos que no se pueden cambiar, que no tienen posibilidad de reparación. Es el universo hablándote, enviándote un mensaje. Escucha al universo, vete a casa, ahorra energía. Mañana es otro día. Por ahora, simplemente relájate".