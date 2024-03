Entrevista 

"La energía renovable es más cara"; "hemos llegado al pico del petróleo"; "no hay litio suficiente para todos los coches eléctricos"; "estamos ante el renacimiento de la energía nuclear"; "el hidrógeno no existe"... Estas afirmaciones corren como la pólvora por redes sociales y medios tradicionales, pero son "bulos" o "mitos" en torno a la energía y su transición a un sistema descarbonizado.

Pedro Fresco, químico, experto en energía y exdirector general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, los ha reunido en el libro Energy Fakes (Barlin Libros), por donde desfilan verdaderas "joyas de la manipulación" para sembrar dudas en contra de la transición energética y de la descarbonización de la economía. Las desmiente con la ayuda de datos contrastados como los que normalmente suelen faltar en la difusión de ideas falsas sobre la energía que no solo difunden industrias con claros intereses en que nada cambie, sino también un "autollamado ecologismo" que se opone a parques solares y eólicos por los que asegura habrían firmado los ecologistas hace unas décadas. Según dice, todos podemos ser caer en estos bulos, hasta el mismísimo Felipe González. Por eso, pide tener en cuenta las "señales de alarma" y "multiplicar nuestras defensas y nuestro escepticismo ante la primera información que nos llegue".

¿Cuál es el bulo más peligroso sobre energía que conoce?Diría que los que afectan a las energías renovables, porque son la manera más rápida y efectiva de luchar contra el cambio climático. Todos los que están relacionados, que son muchos, con intentar sembrar dudas sobre la viabilidad de las renovables son peligrosísimos desde el punto de vista climático y de la propia competitividad de España y su dependencia energética.

¿Las energías renovables están especialmente asediadas?Esta asediadas porque están ganando el futuro. Son las que más se instalan, las que van a llegar a minimizar o a hacer desaparece el resto y todas esas energías atacan con toda la saña que puedan para intentar parar este tsunami de cambio. No solo el resto de energías, también sectores que sienten incertidumbre o miedo ante el despliegue renovable. Personas que sienten que van a cambiar el paisaje o que tienen trabajos en sectores que van a ser minimizados también atacan a las renovables. Tenemos la sensación de asedio hacia las energías renovables porque son las que están triunfando.

¿Son más peligrosos por intereses económicos por mantener los combustibles fósiles o ese ecologismo que usted pones en duda en el libro?Más peligroso es el rechazo de la industria porque es mucho más poderosa. Pero la propia industria fósil ha sido más lista y quiere frenar pero también adaptarse. Todas las petroleras tienen secciones de renovables, se están adaptando y su nivel de ataque a las renovables ahora es muchísimo menor. De hecho, se están concentrando más en el coche eléctrico porque ya ven a las renovables como una batalla perdida. Y cuando baja este ataque es cuando empezamos a ver el del otro lado, de personas que se autodefinen como ecologistas pero están cayendo en algo impensable desde la lógica ecologista de hace 20 ó 30 años, que es oponerse a las renovables. Por eso vemos esta sobredimensión mediática de los ataques de este autodefinido ecologismo, conservacionismo si queremos llamarlo así, en contra de las renovables porque los otros son mas listos y se están adaptando.



¿El coche eléctrico es la próxima diana de bulos y mitos, como ese de que estallan?Es una de las victimas fundamentales, la primera. Se dice que es más contaminante que el coche térmico, que explotan, que cuando hace frío no se pueden arrancar… hay muchísimos mitos y en un país como España, que somos fabricantes y exportadores, este cambio nos da más miedo que a otros países. Creo que es una de las explicaciones de por qué su adopción en España está más retrasada que en el resto de UE. La fuerza de la fabricación de coches de combustión ha creado unas mitologías que en la mente del español medio son muy novedosas.

¿El miedo al cambio y a la incertidumbre laboral o económica supera al miedo al cambio climático?Absolutamente. El problema de la lucha contra el cambio climático es que no está localizado en un sitio concreto del mundo y es invisible. Luchar contra algo que todavía no vemos con la crudeza con la que va a venir, si lo comparas con impactos que están en el sitio y en el momento, son miedos distintos. La gente tiene mucho más miedo al impacto inminente y directo que puede suponer un cambio de paisaje, perder el empleo o que le explote un coche y por eso es tan difícil luchar contra el cambio climático, que es un miedo lejano, atemporal, que casi estamos pasando la siguiente generación.



Explica el origen de algunos bulos sobre energía con un pasado en el que eran verdades, como que 'las renovable son más caras'. Pero los jóvenes no han vivido ese pasado y también calan entre ellos. ¿Por qué?La desinformación no tiene edad. La brecha generacional es en la forma. No se informa igual una persona de 60 años que una de 20. Pero el mismo bulo está en todos los medios, en la tertulia que ve el señor de 60 años por la mañana y en el video de tiktok del influencer. No creo que sean más manipulables unos que otros, aunque los mayores deberían ser mas cautos, sobre todo por experiencia. Pero hay una realidad, que la memoria social es frágil y no nos acordamos de cosas que han pasado hace dos o tres años, está pasando con la pandemia. Por eso los bulos perviven y nos vemos rebatiendo bulos que se han desmentido hace un año o dos, porque la memoria se pierde y al final cualquier generación es víctima potencial de las fake news.

Dígame un bulo especialmente persistente.Por ejemplo, que China no está haciendo nada por luchar contra el cambio climático ni por la transición energética, a pesar de la evidencia de que instala más renovable que nadie. Persiste porque nos es cómodo pensarlo. Si este no instala renovable por qué nosotros sí. Otro que es muy, muy persistente es que la energía nuclear es barata. Se decía hace 40 o 50 años y tenía cierto sentido entonces, pero dejó de ser así hace años y aun así es tremendamente persistente.

¿Qué ocurre cuando es el propio Felipe González el que dice que los residuos que dejarán los aerogeneradores o las placas solares son similares a los residuos nucleares?El caso de Felipe González es tremendamente paradigmático de por qué es importante combatir estos bulos. Es una de las personalidades más importantes del siglo XX en España, no estamos hablando de cualquiera, y él es el primero que ha sido víctima de este tipo de bulos. Estoy seguro de que él creía lo que decía porque son bulos que se oyen por ahí, que las placas solares son muy contaminantes, que la nuclear lo es menos. Es un buen ejemplo de que ninguno, por muy listos que nos creamos, estamos libres de caer en esos bulos y creer cosas que no son ciertas.

Dice que hay un ‘modus operandi’ común en la propagación de bulos sobre renovables, energía o cambio climático.Es cuestión de cómo funciona internet. Tú puedes acceder a información de EEUU, Australia, Japón o África y si quieres crear un bulo u oponerte a algo, buscas información de otras partes del mundo y copias argumentarios. Por ejemplo, las cosas que se dicen a favor de la nuclear en Australia son exactamente las mismas que se dicen en España. También se ve mucho en las plataformas contra proyectos renovables, usan los mismos bulos que en EEUU, Alemania, Australia, se llegan a usar cosas que son directamente pseudociencia.

¿Por ejemplo?Que los campos electromagnéticos que generan las placas solares perjudican a la salud o que va a subir varios grados la temperatura en zonas donde se instala un parque solar. Incluso he llegado a leer en alegaciones que se presentan en contra de proyectos renovables que hacen que llueva menos. Son barbaridades. He llegado a ver lo de los campos electromagnéticos en una alegación presentada por una diputación provincial, lo cual es terrible. Y esto se copia y cuando tiras del hilo hacia atrás de un bulo te das cuenta de que la primera vez que se dijo fue en un estado de EEUU, pero internet es un canal abierto a la información se va copiando. Lo que ya no llegamos a ver es hasta qué punto existen vínculos más allá de la copia pasiva entre grupos, por ejemplo, contras las renovables o pronucleares.

El pueblo que se manifiesta en contra de un megaparque renovable que le plantan sin haberles informado y que en ocasiones está troceado para pasar por una evaluación ambiental en un sitio y no en otro… ¿Todo es bulo en estas preocupaciones sociales?Sentir miedo e incertidumbre es normal y no hay que señalar a nadie. Si viene un parque eólico o solar a tu pueblo es absolutamente normal que sientas inquietud. Y también hay buenas y malas practicas por parte de las empresas, tienes que hablar con el pueblo, que explicarlo y escuchar. Si no lo haces, la incertidumbre no baja y esa gente será potencial víctima cuando llegue un grupo a decir cosas acientíficas. Hay que diferenciar sentir incertidumbre, que es normal, e incluso rechazo y los bulos y las mentiras de que va a llover menos, va a subir la temperatura o que va a perjudicar al turismo, de lo que tampoco hay ninguna evidencia. No hay que criminalizar a nadie, ir con información veraz y empatía a lo sitios para que cuando el proyecto se instala la gente vea que no pasa nada, que se lo que suele pasar.

Otra cosa que dice en el libro es que no creemos en el hidrógeno verde porque no se ve. ¿Somos más escépticos cuando se trata de energía?Tú ves que hay coches de gasolina y gasóleo, ves la electricidad pero no vemos hidrógeno en nuestra vida. Existe, hay industrias que lo utilizan y empieza a haber autobuses. Pero no tenerlo de forma visible nos hace ser muy escépticos y cuando nos llega una información que nos dice que es una mentira, que no se va a desarrollar nunca, nos parece lógico porque no lo hemos visto nunca. Pero que la gente tenga claro que el hidrógeno existe, se lleva usando décadas en muchas industrias y el verde existe y cada vez lo veremos más.

A usted le costó el puesto de director general de Transición Ecológica en la anterior Generalitat valenciana defender un despliegue renovable que fuera más allá del autoconsumo en los tejados. ¿Qué le dice a quien cree que con poner placas en los tejados está ya todo hecho?Le digo que los números son aplastante en contra de esa idea, que no tiene sentido. No solo hace falta fotovoltaica en los tejado y no solo fotovoltaica, también otros tipos de energía como la eólica, que complementa. No vamos a poder descarbonizar solo con energía solar y es verdad que fue la principal causa que me costó el puesto, pero en este momento decidí que mi dignidad profesional estaba por encima de un puesto político. Lo he defendido no solo porque lo creo, sino porque los datos son aplastantes, no hay ningún tipo de duda.

En aquel caso, ese "mito" vino de Compromís, un partido de izquierda. Pero también vienen de la derecha. ¿En qué se diferencian?Los bulos son trasversales en todo el espectro político, aunque están más en la extrema derecha y en la extrema izquierda que en el resto. Tiene que ver generalmente con el pensamiento conspirativo, que es una de las grades bases de creerte los bulos. En la extrema derecha, el centro de su política es la conspiración frente a fuerzas externas y ocultas y es muy fácil caer en todo tipo de bulos. Obviamente, solo los que interesan. En la extrema izquierda, por decirlo así, cuando eres un outsider del sistema político es mucho más fácil para tu comprensión del mundo pensar que hay una mano negra, una conspiración de gobiernos y multinacionales. En gran parte de los bulos ves ideas conspirativas contra las que se muy difícil luchar por cuando la respuesta de la otra persona es “no me lo creo”. Es muy difícil avanzar en esa conversación.



En las elecciones al Parlamento Europeo de junio se dirime en buena medida el Pacto Verde y la transición energética en la UE. ¿Serán un hito para la difusión de bulos?Hay mucha preocupación en Bruselas con las fake news. La Comisión Europea cree que están llevando a alteraciones extremas del equilibrio político. No me gusta ser especialmente dramático y las fuerzas que defienden el Pacto Verde, desde el PPE hasta Los Verdes [pasando por los socialdemócratas y los liberales] son muy mayoritarias. A pesar de que puedan reducirse porque los extremos suban, no debería estar en riesgo esa mayoría a favor de la descarbonización y de la transición energética. Pero lo importante es que no caigan en la tentación de dejarlo de lado para pactar con fuerzas que exijan dejarlo de lado. Los futuros eurodiputados tienen que entender que la transición energética es una realidad que no se puede parar, que se va a hacer y tiene ser más rápida, por responsabilidad medioambiental y también porque si Europa se pone de perfil otras grandes potencias, EEUU y China, van a dominar toda la tecnología y Europa se quedará rezagada y empobrecida por no haber sido capaz de avanzar en lo que de aquí a 20 años veremos que era el futuro. Y no entenderemos que hubiera gente que 20 años antes rechazara estos cambios.

Con todo, la Comisión metió en un cajón un reglamento sobre fertilizantes y los ministros de Agricultura acaban de acceder a flexibilizar las exigencias medioambientales de la PAC. ¿Está cayendo la UE en cierta complacencia ante una realidad paralela alimentada por bulos?Si haces lo correcto pero eso te lleva a desaparecer y que lleguen otros que van a tirar al suelo todo lo que has hecho, no vale para nada. A veces hay que ceder porque hay resistencias sociales. Es evidente que hay resistencia por parte de ciertos sectores. Al final, hay una cesión de pragmatismo político para que el rechazo a la transición energética por sentirse perdedores pueda llevar a que se encalle y acabe retrocediendo en manos de políticos o partidos que no creen en ella. El tema del mundo rural habrá que enfrentarlo pero hay una resistencia y hay que saber afrontarla de la manera mas efectiva generando la menor desafección posible.



Al margen de las protestas contra una excesiva burocracia o las condiciones en que los acuerdos de libre comercio dejan a los productores europeos, ¿qué piensa cuando en las protesta agrícola ve proclamas contra la Agenda 2030?Es, simplemente, pensamiento conspirativo relacionado de la agenda a radical. La Agenda2030, el globalismo, es lo que eran los judíos, los masones y los comunistas hace 100 años, un enemigo externo, la mano negra que está destruyendo.

¿Qué sería de los bulos sobre energía y transición energética sin las redes sociales?Las redes sociales son un arma de doble filo. Son propagadoras de bulos pero también una ventana a la información veraz, yo no le echaría la culpa tanto a las redes sino a cómo nosotros las usamos y las entendemos. Los bulos, los mitos, han existido siempre. Hoy se propagan por redes sociales, pero hace 50 años te lo decía un vecino y hace 250, un predicador en un parque y tú te lo creías. Hoy es verdad que hay muchos más bulos circulando pero también tienes una herramienta poderosa para investigar si son ciertos o no. Si leemos un tuit o nos llega un vídeo por whatsapp y nos lo creemos, la culpa no es la red X o de whatsapp, sino que te estás creyendo lo primero que te están contando.