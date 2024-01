El PSOE defiende las renovables frente a la posición pro-nuclear de González: "No hay otra opción para descarbonizar"

El PSOE ha reiterado este martes su apuesta por las energías renovables como la "única opción" para descarbonizar la economía solo un día después de que Felipe González cargara en contra de la fotovoltaica o la eólica equiparando sus residuos con los residuos de la energía nuclear, contra la que, según dijo, existe una "corriente de opinión enorme". La actual presidenta de la comisión de Transición Ecológica del Congreso y expresidenta del PSOE y exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha subrayado que "las energías renovables no son una medida ideológica" y que "no hay más opción" que recurrir a ellas para descarbonizar la economía.

"Si queremos un progreso seguro que no comprometa las condiciones climáticas de la humanidad, no hay otra opción que no sea la descarbonizar con el uso de energías renovables", ha asegurado Narbona durante la inauguración de la II Jornada de Sostenibilidad y Plantas Fotovoltaicas organizada por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) en el Congreso.

Sus palabras llegan apenas horas después de que González pusiera en duda este lunes en Sevilla la bondad de las energías renovables, en las que se basa la transición ecológica del Gobierno. Afirmó que tecnologías como la fotovoltaica o la eólica dejan residuos que comparó con los que deja la energía nuclear, a la que considera la "menos contaminante". Según dijo, "contra la energía nuclear hay una corriente de opinión enorme y sobre todo se fundamenta en que no sabemos qué hacer con los residuos nucleares". "¿Tienen razón?, Sí. Pero ¿qué vamos a hacer con los residuos de las plantas fotovoltaicas o con los residuo de los aerogeneradores cuando terminen su vida útil", se preguntó sobre unos materiales que ya se pueden reciclar durante su participado en un acto sobre incendios forestales junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Allí lanzó otros mensajes en contra de las renovables, como que la fabricación de los paneles solares se hace mediante "trabajo esclavista” y que los grandes proyectos renovables ocupan "un terreno enorme" y acaban "con la agricultura".

#EnDirecto | Felipe González pregunta a los que se oponen a la nuclear "qué haremos con los residuos de fotovoltaicas", dice que hay "energías limpias" porque alguien "lo sacramentó" y que el "único impuesto al sol que no se paga" es cuando "te tumbas panza arriba y te da el sol" pic.twitter.com/6OsdurqsLq — Europa Press (@europapress) January 29, 2024

Frente a estos argumentos y sin referencias directas a González, Narbona -que también fue secretaria de Estado de Medio Ambiente en su último gobierno- ha defendido el desarrollo de las energías renovables como "una extraordinaria oportunidad de progreso" y de que la economía española vaya abandonando los combustibles fósiles y reduciendo su dependencia energética del exterior. España, ha dicho, "todavía es bastante dependiente" del gas o el petróleo, sobre todo en la industria o el transporte, que apenas utilizan electricidad -y, menos, de origen renovable- pero también ha señalado que "es verdad también que esta dependencia se va reduciendo en la medida en que cobra mayor peso la electricidad basada en el uso de renovables".

Tras recordar que hace apenas unos años Alemania producía diez veces más renovables que España con la mitad de horas de sol, Narbona ha subrayado un progresivo desarrollo que también se nota en los precios de la electricidad de origen renovables, "cuyo coste ha ido decreciendo de forma espectacular", lo que "también nos ayuda a entender que el uso de energías renovables no es una medida ideológica, es de sentido común".

No todos los proyectos verán la luz

Narbona ha participado en una jornada en la que la UNEF ha reunido a empresas del sector fotovoltaico, responsables autonómicos de Energía y Medio Ambiente, entidades locales y organizaciones ecologistas para hablar del solo del desarrollo de la energía solar y sus efectos sobre el territorio donde se implantan los parques solares, que en muchas ocasiones son fuente de conflicto con las comunidades locales, que ven una invasión de su territorio y un perjuicio para otras actividades, como la agricultura o el turismo rural.

Para aplacar esta resistencia, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció hace unos días una consulta con administraciones y territorios para estudiar qué beneficios pueden obtener de parques fotovoltaicos o eólicos que se instalan en sus inmediaciones. Este martes, su secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha insistido en esta iniciativa, que en primer lugar tratará de identificar todas las partes que tengan algo que aportar como empresas, administraciones o grupos ecologistas y que se lanzará de forma inmediata.

Morán ha considerado que el despliegue de los últimos años de las energías renovables "refleja el buen ritmo de la transición ecológica" y que para afrontar la "emergencia climática y medioambiental" su "despliegue debe ser rápido", aunque con ciertos límites sobre garantías medioambientales y también de tipo social.

En línea con la mayor sensibilidad que el departamento de Ribera muestra desde hace meses con las reticencias de las comunidades locales, Morán ha indicado que la proliferación de parques eólicos o fotovoltaicos "debe tener en cuenta que afecta a la compatibilidad de los usos de los territorios" y que debe hacerse "de una manera ordenada y garantista con el medio ambiente, al tiempo que respeta a las gentes habitan estos territorios".

Para que esto sea así, Morán ha aludido a todos los procesos administrativos y ambientales que tiene que superar los promotores, que en la mayoría de los casos se ven obligados en el proceso a modificar los proyectos o, en último término y cuando no hay alternativa, con "compensaciones". Unido a que los proyectos son directamente "inviables" en zonas protegidas.

En este sentido, ha advertido de que "no todos los proyectos tramitación podrán ser aprobados" y que "la mayoría de los casos no pueden pueden llevarse a cabo en los términos en que se plantean".