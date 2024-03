Tonre y Percless: "Quien diga que no quiere vivir de la música, miente"

Córdoba tiene, como mínimo, dos raperos.

El pasado 16 de febrero, dos jóvenes chicos de Córdoba, Tonre y Percless, sorprendían a la crítica especializada con el lanzamiento de Alyana, un EP que pese a su corta duración (solo cuatro temas) dejaba ojiplático al mundo del rap underground.

Tonre y Percless (Antonio Luna, 2002; Pedro Pires, 1998) son dos raperos casi desconocidos en el mundillo mainstream de la música, sin embargo, sus jóvenes voces se han convertido ya en un estandarte de los circuitos underground del parque, altavoz y pipas.

Percless, el mayor de la pareja, es quizá el máximo exponente del rap en Córdoba, su ciudad. Desde el año 2014, lleva dando guerra en la música y divulgando sobre rap en sus activas redes sociales; además, es el creador de la ODB, una especie de pedigrí cordobés que cataloga a todos los raperos que salen de la ciudad.

Por su parte, Tonre, diseñador gráfico y cantante, ha hecho también grandes pinitos con temas como Pensando en ti o Inerte, además de gestionar todo el trabajo de diseño de los EPs de Percless.

Estos dos chavales, unidos bajo el paraguas de El Califato, colectivo cordobés e independiente que agrupa a jóvenes talentos relacionados con el mundo de la música, han estrenado ahora Alyana, EP que destaca por poner en valor el rap de la ciudad, la fusión de culturas (no siempre se escucha un rasgueo flamenco prologando un rapeo) y un estilo musical cuidado y meticuloso. Quizá, en lo que llevamos de 2024, sea el mejor EP de rap undeground que se ha publicado en España.

Contentos y sorprendidos por la grandísima acogida que está teniendo este trabajo en el mundillo del rap, sacan un hueco para atender a 20Minutos.

Acaban de sacar Alyana, su primer EP conjunto. ¿Por qué han decidido unirse para sacar un proyecto tan localista, tan cordobés?Percless: Desde siempre he llevado Córdoba por bandera. También desde que decidí "profesionalizarme", que fue en 2020, he intentado meter guiños, pequeños homenajes y referencias a mi entorno. Yo vi que Córdoba era una cosa muy desconocida, que jamás se ha explotado, así que empecé a hablar de lo mío, de lo cercano, con el plus de ser una propuesta artística que no se había enseñado. En Málaga, Madrid o Sevilla tienen sus cosas, pero Córdoba es bastante desconocida. A raíz de eso, fui creando movidas; creé el ODB (código del aeropuerto cordobés) y me fijé en cómo en otros sitios, como Canarias, usaban distintivos locales, como los prefijos telefónicos, para representarse. De ahí fui hilando y sacando más cosas, como el EP Córdoba tiene un rapero, y para Alyana queríamos seguir esa senda no solo en la música, sino también en lo visual. Además, "alyana" es un término que la gente desconoce. Piensan que viene de "Córdoba La Llana", cuando es una palabra que viene del árabe y significa "el paraíso". Se lo propuse a Tonre, fuimos haciendo pruebas y quedó así. Somos muy calculadores con lo que hacemos.



Tonre: Yo tengo poco que aportar, la verdad (risas). Estuvimos buscando referencias y viendo terminologías relacionadas con Córdoba que no estuvieran muy explotadas, que no fuera lo típico de ir a Medina Azahara a grabar vídeos. Quisimos darle voz a la ciudad desde una lado más rebuscado y que la gente lo interiorizara. Creo que hemos acertado, pues incluso gente de Córdoba nos ha escrito para decirnos que no sabía de dónde venía lo de alyana.

El rap ha sido tradicionalmente globalista, pero últimamente se están viendo tendencias más localistas que recogen las tradiciones culturales de las zonas donde más música se está haciendo. ¿Se consideran, si podemos llamarlos así, raperos regionalistas? Tonre: No. Simplemente, me gusta mi tierra, amo Córdoba, y me gusta hablar de ella en mis temas porque es donde me he criado. No te voy a hablar de Barcelona porque me he criado en Córdoba, he vivido toda mi vida aquí, y yo escribo de lo que vivo. Además, creo que culturalmente es muy rica y se puede sacar mucho partido para extrapolarlo a cualquier disciplina artística. Y ya que tenemos que reivindicar algo, qué menos que sea de nuestra tierra.



​Percless: Coincido con él. Además, es mucho más fácil escribir sobre algo que conoces bien. Si te conoces las tradiciones de Córdoba y vas aprendiendo constantemente porque te sigues interesando por tu tierra, siempre tienes algo de lo que hablar. Si escribes sobre lo que vives, las letras siempre salen mejor. Además, el hecho de haber creado la ODB y llevarlo como marca me pone bastante, lo llevo como un reto, pues alguien que venga detrás de nosotros puede conseguir ser el estandarte y quitármelo. La idea de dejar un legado de Córdoba me gusta, por eso no quiero perder la identidad ni ser genérico.



No solo a nivel letras, también en el sonido, se pueden ver influencias del arte cordobés, como las características guitarras flamencas en las bases. Percless: Durante la canción en la que más se ve, 23, cuando estábamos haciendo el proceso de creación con Biglas (productor del EP), le pasamos varias referencias de Sidarta, un rapero griego que me gusta mucho, y nos dimos cuenta de que ese tipo de instrumentación de guitarra se usa mucho en los países mediterráneos. Ese era el tipo de instrumentación que buscábamos, una cosa autóctona que fuera con nuestra gente de Córdoba, pero que también reconociera como suya gente de cualquier parte de España. Esos pequeños dejes de identidad los dejamos porque, además de sonar gringo o europeo, queríamos que sonara propio.

​

​Tonre: Además, también contamos con que Biglas, que es marroquí aunque criado aquí, conoce a la perfección el sonido que buscamos. Tanto para abrir como para cerrar el EP, con 23 y el tema homónimo de Alyana, queríamos hacer algo cordobés. La primera, por la música; la segunda, por el mensaje.

Siguiendo por la estela de las influencias musicales, quería preguntarles por ellas. Por ejemplo, Tonre, su entrada en 23 me parece que es puro Duki. Tonre: Pues sinceramente, consumo muy poco a Duki (risas). No sé, desde hace un tiempo, mi forma de trabajar en el estudio es hacer un Frankenstein con los trozos que voy grabando y cuadran más. Recuerdo que estuvimos en mi casa probando tonos diferente para 23 y que fue Biglas quien nos puso un orden a las melodías. Más que referentes de cómo sonar, buscamos referentes para saber a qué sonar.

​

​Percless: Si te fijas, en el EP se ve en 23 y Alyana un tono como más de celestialidad, que no sé si existe esa palabra, y en Trono y Como antes, epicidad. A mí me gusta la música que suena épica, que te hace imaginar batallas con caballos y espadas. Con Ébano y Cruz Cafuné, por ejemplo, me pasa mucho cuando los escucho que se me aparece este tipo de atmósfera.

Tras escuchar la canción de Trono, la conclusión que se saca es que precisamente el reconocimiento ya lo tenéis, pero que lo que falta es el dinero. ¿Vivís de la música?(Risas de ambos)

​

​Tonre: Nada, nada, qué va.

​

​Percless: En absoluto. Pero en absolutísimo.

¿Se siente frustración por tener el trono de Córdoba, pero no poder vivir de él?Tonre: Yo no creo que sea tanto frustración, pues no hago música para que funcione, sino porque me gusta. El 95% de personas que hacen música van a estar toda su vida invirtiendo, pero nunca van a recibir nada. Si todo el mundo funcionara en la música, nuestra vida sería escuchar música todo el día, y eso es imposible. El mensaje que queremos transmitir, más que frustración, es un reproche a la industria de la música que parte de un núcleo egoísta que mira por sí mismo y se olvida del que ha estado siempre a su lado cuando triunfa. Aquí todo el mundo conoce a la gente, pero hasta que no se pegan no reconocen que cierto artista está guapísimo. Aunque tu producto sea bueno, si no tiene éxito no va a recibir reconocimiento.

​

​Percless: Es así. Llevo diez años en la música, desde 2014, y siempre he intentando hacer lo mío a mi manera, sin tirarle mierda a nadie. Hemos hecho nuestro egotrip (lucha de egos), pero eso es una competición sana. En los temas puedo vacilar muchísimo, pero nunca le he puesto la zancadilla a nadie. Es lo que dice Tonre: no estoy frustrado por no vivir de la música, pero por supuesto que me gustaría vivir de ella. Quien esté echando dinero a esto y diga que no quiere vivir de la música, miente. También entendemos que como artistas, ahora mismo estamos en un punto en que nuestra prioridad no es sacarle dinero.