La trágica muerte de su marido, el escándalo con Ernesto de Hannover: las razones por las que Carolina de Mónaco sufrió alopecia

La vida de Carolina de Mónaco no ha sido fácil. La princesa, hermana mayor de Alberto II, tuvo que afrontar muy pronto la pérdida de su madre, Grace Kelly, quien falleció en 1982 en un accidente de tráfico.

Tras un primer matrimonio infructuoso con Philippe Junot, que duró apenas dos años, Carolina se casó con quien fue su gran amor, Stéfano Casiraghi, quien falleció en 1990 en otro trágico accidente, en aquella ocasión náutico.

Seis años después, tras superar en cierto modo la muerte de Casiraghi, la princesa inició un romance con Ernesto de Hannover. Por aquel entonces, el aristócrata estaba casado con Chantal Hochuli, una de las mejores amigas de Carolina. El caso devino en escándalo cuando trascendió la relación que mantenían. Tras divorciarse de Hochuli, Ernesto de Hannover y Carolina de Mónaco contrajeron matrimonio en 1999. Desde hace años, ambos viven separados, aunque no están divorciados.

Especialmente turbulenta fue para la princesa aquella década de los 90. La suma de desgracias y polémicas hizo que le fuera detectada una alopecia areata, una afección que la princesa, icono de estilo y glamur, nunca escondió, pero que sin duda fue el reflejo de una época trágica.

"Cualquier sintomatología que tenga que ver con ansiedad o con estrés pueden provocar esa alopecia como efecto secundario. Niveles altos de estrés van a tener repercusión en lo físico", apunta la psicóloga Elena Dapra a la revista Lecturas.

"La primera cosa que provoca tanto en hombres como en mujeres es una pérdida de confianza y de autoestima. A nivel psicológico la autoestima es un concepto nuclear en los seres humanos, es aquello que me hace autosuperarme, lo que me hace tener estima en tanto en cuanto me estimo a mí mismo, cómo me valoro e incide directamente en estos puntos", concluye.