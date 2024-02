Sassa de Osma hace abuelo de nuevo a Ernesto de Hannover, ex de Carolina de Mónaco

Un mes antes de lo previsto, Sassa (Alejandra) Osma, ha dado a luz en Madrid a su tercer hijo, según informó la revista Hola. La joven peruana está casada con Christian de Hannover, segundo hijo de Ernesto de Hannover, exmarido de Carolina de Mónaco.

Sassa y Christian, que se casaron en Lima (Perú) y viven en España, y ya tenían mellizos: Sofía y Nicolás, nacidos en julio de 2020.

El parto del tercer bebé de la pareja se esperaba para el día 21 de marzo, precisamente en la fecha del cumpleaños de la madre, que cumplirá ese día 36 años.

"La maternidad me ha enseñado a ser una mujer más fuerte en todos los sentidos. También a que no todo lo podemos controlar y, sobre todo, he aprendido mucho sobre el amor incondicional", declaró en una entrevista a Hola la feliz madre.