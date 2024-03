¿Qué dicen las encuestas en Portugal para las elecciones del domingo 10 de marzo? Este es el resultado previsto para las urnas lusas

Portugal celebra elecciones legislativas el 10 de marzo. No son unas elecciones más. Este próximo mes de abril, el país celebrará los 50 años de la Revolución de los Claveles y el fin de la dictadura de Salazar. Y eso ocurre cuando la ultraderecha está más cerca que nunca de tocar poder.

Antonio Costa obtuvo una victoria histórica en las legislativas de 2022. Los socialistas recibieron el 41,37% de los votos. Luego llegaron los escándalos de corrupción y las dimisiones, hasta la del propio Costa. Así que el Partido Socialista, ahora con Nuno Santos, sabe que el resultado del 10 de marzo estará muy lejos de aquella rotunda mayoría de hace cuatro años.

De modo que el principal interrogante es si Alianza Democrática (coalición de la derecha) será o no la opción más votada (que eso parece). Pero luego, habrá que ver en qué medida esa derecha tradicional dependerá del apoyo de Chega, la extrema derecha, para gobernar.

Luís Montenegro, candidato en Portugal de Alianza Democrática. WIKIPEDIA

El líder de los conservadores, Luís Montenegro, ha rechazado un acuerdo con Chega porque espera formar una mayoría estable con la ayuda de la Iniciativa Liberal. Para que los ultras no toquen poder, el socialista Nuno Santos ha dicho que si ellos no pueden gobernar no obstaculizarán la formación de un ejecutivo de Montenegro en minoría.

Los principales partidos que se presentan son Partido Socialista (centro izquierda); Partido Social Demócrata, en la Alianza Democrática (derecha); Chega! (ultraderecha); Iniciativa Liberal (centro derecha); Bloque de Izquierda; y Coalición Democrática Unitaria (Partido Comunista y Verdes).

Qué dicen las encuestas

De manera genérica, los sondeos dan ventaja a la coalición de centroderecha encabezada por el líder del Partido Socialdemócrata, Luís Montenegro. En segundo lugar se mantiene el Partido Socialista, de Pedro Nuno Santos. En tercer lugar, la extrema derecha de Andre Ventura, que viene creciendo y podría acercarse al 20%.

Pedro Nuno Santos, este sábado por la noche en Lisboa. EFE

El sondeo de CESOP/Universidad Católica para la emisora RTP, Antena 1 y el diario Público se publicó el pasado día 7, pero con entrevistas realizadas entre el 24 de enero y el 1 de febrero. Situaba el apoyo a la Alianza Democrática en el 32%. Detrás estaría el Partido Socialista con un 28%. El partido de extrema derecha Chega alcanzaría el 19%.

CESOP repitió su encuesta para RTP, Antena 1 y Público. La publicada el 23 de febrero ampliaba la ventaja de la derecha. Alianza Democrática llegaría 35%, por el 29% del Partido Socialista y el 17% de la extrema derecha. Iniciativa Liberal tendría un 6% y el Bloque de Izquierda, el 4%.

Ese mismo día se publicó el sondeo de Duplimétrica para TVI y CNN Portugal. Otorga un 28% a Alianza Democrática; un 24% al Partido Socialista y un 19% a Chega. Iniciativa Liberal sacaría un 7% y el Bloque de Izquierda, un 5%.

La empresa Intercampus publicó un sondeo el lunes 26 de febrero que rebajaba mucho las diferencias entre socialistas y conservadores. Tanto que directamente hablaba de empate técnico. Pronosticó que Montenegro logre el 26,4% de los votos, por un 26% de Nuno Santos. Detrás, la Chega de Ventura obtendría el 20,8%. Ya más lejos, Iniciativa Liberal recibiría el 8,4% de los sufragios; el Bloque, el 6,8%; y la CDU (comunistas) sólo el 3%.