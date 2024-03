Una semana para las elecciones en Portugal: estos son los principales candidatos a suceder al dimisionario Antonio Costa

El gran interrogante de estos comicios es si Alianza Democrática será o no la opción más votada (que eso parece) y en qué medida dependerá del apoyo de la extrema derecha para gobernar. Montenegro ha rechazado un acuerdo con Chega porque espera formar una mayoría estable con la ayuda de la Iniciativa Liberal. De momento, para que los ultras no toquen poder, el socialista Nuno Santos ya ha dicho que si ellos no pueden gobernar no obstaculizarán la formación de un ejecutivo de centro-derecha, liderado por Montenegro, en minoría.