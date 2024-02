El Govern celebrará este miércoles un Consell Executiu extraordinario para aprobar los Presupuestos pactados con el PSC

El Govern celebrará un Consell Executiu extraordinario este miércoles con un único punto en el orden del día: aprobar los Presupuestos para presentarlos en el Parlament de Catalunya para su tramitación. La reunión del ejecutivo será a las 10:00 horas, y posteriormente, a las 12:30 horas, la consellera de Economía, Natàlia Mas Guix, presentará las Cuentas en la Cámara.

Sin embargo, el Govern lleva los Presupuestos para su tramitación en el Parlament sin haber logrado el apoyo suficiente para aprobarlos, ya que de momento tan solo se tienen garantizados 66 votos favorables, los 33 de ERC y los 33 del PSC. Por tanto, faltan dos para lograr la mayoría de 68 votos favorables que se necesita para sacarlos adelante.

Según ha explicado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes, desde el Govern se es optimista en que en los próximos días, antes de que se tengan que votar las Cuentas, se llegará a un acuerdo con las fuerzas políticas necesarias para sacarlos adelante.

Incluso, Patrícia Plaja ha llegado a insinuar que se logrará el apoyo de más de tres grupos, en referencia a Junts Per Catalunya y la CUP, ya que “las negociaciones siguen vivas”, y dando por seguro el apoyo de En Comú Podem. Sin embargo, la líder de estos últimos, Jessica Albiach, ha manifestado que no votarán a favor si el Govern no rechaza explícitamente y no descarta el Plan Director Urbanístico, PDU, del Hard Rock, el macro complejo turístico y de juego del Camp de Tarragona, junto a Port Aventura, que incluye hoteles, un casino y áreas comerciales y lúdicas.

Ante estas afirmaciones, Plaja ha replicado a los Comuns que “no pueden rechazar los Presupuestos más sociales de la historia” y ha advertido que “si no votan a favor, tendrán que explicar por qué”. La portavoz asegura que “no podrán decir que es por el Hard Rock” porque “el Hard no tiene nada que ver con los Presupuestos”.

En este punto, Plaja ha indicado que las declaraciones de Albiach “forman parte del proceso de negociación”. Además, ha destacado que "los Comuns llevan años aprobando Presupuestos y el Hard Rock ya estaba ahí". Paja ha concluido que "el proyecto está ahora en el mismo punto que estaba antes de aprobar los Presupuestos del año pasado"

Conceptos independientes

Desde el Govern se ha insistido en separar los Presupuestos de la tramitación del Hard Rock. “No hay un solo euro en ninguna partida en los Presupuestos” para este proyecto, ha sentenciado Plaja, y en alusión a los Comunes ha indicado que “hay quien se empeña en seguir relacionando este Presupuesto con el Hard Rock”, pero tan solo es un “un proyecto privado” que está siguiendo su proceso de tramitación “en el contexto de la aprobación de presupuestos, sin tener nada que ver”.

Finalmente, Plaja ha reiterado que el Hard Rock “no es el proyecto del Govern”, pero que su tramitación “viene de lejos, ya está en marcha” y que no pueden hacer nada. “Si empezase ahora de cero, no tendría nuestro apoyo”, ha asegurado.

No obstante, también ha subrayado que el Hard Rock “tampoco saldrá adelante si no cumple todas las normativas jurídicas, urbanísticas y ambientales” y que el Govern está realizando un proceso de seguimiento de la tramitación para que se den todos los criterios de sostenibilidad en los “ámbitos sociales, económicos y ambientales”.

Ante la postura también contraria de la CUP a la construcción del Hard Rock, Plaja ha señalado que “sirve lo mismo que he dicho para los Comuns” y confirma que se ha trasladado información a la CUP en el contexto de la negociación de Presupuestos. Finalmente ha sentenciado que los Presupuestos se aprobarán porque “somos realistas y tenemos una clase política con conciencia y conocimiento” que no permitirá “perder 2.400 millones de euros”.