Los mayores de 55 años podrán llevar a un acompañante ajeno a su familia a los viajes que organiza Madrid a precios asequibles

Los mayores de 55 años residentes en la Comunidad de Madrid pueden reservar ya sus viajes a precios asequibles que se incluyen en la XIX edición de Rutas Culturales nacionales e internacionales que tendrán lugar entre abril de 2024 y marzo de 2025. Para esta ocasión se eliminará la condición de parentesco para poder ser acompañante en estos itinerarios que ofrece el Gobierno regional. Además, se amplía la oferta de destinos disponibles.

El itinerario programado incluye 407 alternativas nacionales, 761 internacionales, tanto de media como de larga distancia, y 40 cruceros con precios que oscilan entre los 250 euros y los 1.750 euros por personas. En total, se ofertarán 325.000 plazas para más de 1.200 rutas por zonas como Canarias, Portugal, Grecia y demás destinos. En esta ocasión se recuperan los viajes por China, que fueron suspendidas en 2023 a raíz de la pandemia, y se incluyen nuevos destinos como Bucarest (Rumanía), Tirana (Albania), Colmar (Francia), Midi-Pyrinées (Francia) o el Parque Nacional de Geres (Portugal).

El precio incluye el viaje, la pensión completa en hoteles de tres estrellas, excursiones programadas y la compañía de un guía turístico durante todo el trayecto. La estancia en los destinos nacionales es de cuatro días y de ocho para las rutas internacionales. Los interesados pueden realizar ya la reserva de su plaza para la edición que se producirá entre abril de 2024 y marzo de 2025. Para ello, podrán acudir a una de las 694 sucursales de las agencias de viajes con las que el Ejecutivo autonómico tiene establecido un convenido de colaboración donde se proporcionará información detallada de los itinerarios programados y podrán inscribirse.

"Los viajes para admirar lo paisajístico es lo que más me gusta, aunque los arquitectónicos también los disfruto. Las rutas que he hecho por Argentina, Chile y Brasil me encantaron por las vistas", ha comentado una de viajeras asiduas que lleva tiempo aprovechando este plan. "Mi compañero tiene 81 años y hace un viaje mensual. Viene, se hace el chequeo médico y se vuelve a ir", ha explicado. Estas escapadas, además de permitir conocer otros rincones del mundo, también sirven para entablar amistades, han destacado varios de los usuarios que recurren a estos planes de manera asidua.

Esta iniciativa forma parte del conjunto de políticas de envejecimiento activo que tiene el Gobierno regional. La consejera de Familia, Juventud y Asunto Sociales, Ana Dávila, ha remarcado que entre sus planes para esta legislatura se incluye seguir fomentando la autonomía personal de todos los madrileños y evitar la soledad no deseada de las personas mayores. "Uno de los objetivos de esta Consejería es que este colectivo disponga de los recursos necesarios para tener la mejor calidad de vida posible y qué mejor que viajar en compañía. Queremos facilitárselo, con destinos muy diversos, a unos precios realmente asequibles", ha remarcado.

Como novedad para la próxima edición se eliminará la condición de parentesco para los acompañantes. Ahora cualquier persona mayor de edad residente en la Comunidad de Madrid podrá participar y viajar junto a los mayores de 55 años. Además, para esta nueva edición se facilitarán 350 plazas gratuitas para los cuidadores no profesionales de familiares dependientes que requieren de un tiempo de descanso.

Este proyecto se inició en 2005, desde entonces más de 880.000 madrileños han asistido a estas rutas. La oferta de plazas y el número de destinos se ha ido incrementando de manera progresiva, en la primera convocatoria se ofertaron 6.900 con nueve rutas a elegir, entre viajes nacionales e internacionales. De cara al futuro, el Gobierno regional planea seguir fomentando este tipo de escapadas.