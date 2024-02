El Gobierno central rechaza cerrar la Plaza de España y la Junta recuerda que requiere consenso

La polémica propuesta lanzada por el Ayuntamiento de Sevilla de cerrar la Plaza de España y cobrar la entrada a los turistas -pago del que estarían exentos los sevillanos empadronados en la provincia- , ingresos que se destinarían a su preservación y mantenimiento, continúa despertando reacciones en contra. Tras las críticas de los grupos municipales de PSOE y Podemos-IU, que ya se posicionaron este domingo en contra, este lunes han continuado sumándose opiniones contrarias de diferentes administraciones, entidades y hasta de la sociedad civil, que ha iniciado una recogida de firmas para frenar esta iniciativa.

La reacción más destacada ha sido la de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha advertido este lunes -a través de su perfil social en 'X'- que el departamento que dirige "no se va a prestar" a la posibilidad de "privatizar" este "espacio público" de Sevilla. En ese caso no se podría llevar a cabo la iniciativa, toda vez que de su cartera depende la Dirección General de Patrimonio del Estado, competente en esta materia.

En esta misma línea se ha pronunciado también el delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, que ha manifestado esta mañana que no comparte el planteamiento "arbitrario" del Ayuntamiento y ha acusando de "deslealtad" al Gobierno local del PP al no contar con comunicación "oficial" de la propuesta, que tampoco la ha recibido la Subdelegación, cuyas sedes están precisamente en el edificio que alberga la plaza. De hecho el Estado es el propietario de la galería y el edificio que rodean a la plaza de la que sí es titular el Consistorio.

Cabe recordar que el alcalde, José Luis Sanz, anunció el domingo que plantearía al Gobierno un convenio de colaboración para crear una "unidad de gestión" para el mantenimiento y conservación de la Plaza de España, obra del arquitecto Aníbal González para la Exposición Iberoamericana de 1929. Y, justamente, este lunes el regidor ha alegado que tiene que llegar "en perfectas condiciones para ser la gran estrella" de la conmemoración del centenario de dicha efeméride.

En este sentido, Sanz ha insistido en defender su propuesta al tiempo que ha asegurado que es imposible mantener el patrimonio histórico de Sevilla con el IBI actual; que los cien mil euros del contrato de mantenimiento de dicha plaza, que se acaba de adjudicar, no son suficientes; y, que si el Gobierno diese una partida de cinco millones de euros para su mantenimiento, "no hace falta convenio y no hace falta cobrar la entrada".

Así mismo, ha aludido al "problema de financiación" que tienen los ayuntamientos españoles y en concreto, Sevilla, que con un presupuesto de 1.200 millones "conservar el casco histórico más importante de España es muy complicado", ha apostillado. Tras el debate generado, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha anunciado que "mañana mismo el alcalde pedirá una cita a la ministra para mostrarle la realidad de la Plaza de España", a la que insta además a que "deje de confrontar" con este asunto.

Lo cierto es que la propuesta de Sanz se ha ganado en menos de un día más detractores que apoyos. La Asociación en Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) ha sido uno de los pocos en reclamar también al Gobierno central su "conservación y vigilancia las 24 horas" a fin de descartar el cierre perimetral, toda vez que soporta un "intenso tráfico turístico" y sufre continuos actos vandálicos. No obstante, desde dicha asociación han asegurado que el Ayuntamiento ingresa "cantidades ingentes" por los eventos privados que se realizan en la plaza desde hace años, un dinero que "debería revertir en la conservación del monumento".

La Junta de Andalucía, gobernada también por el PP, se ha pronunciado al respecto y ha apuntado que la Plaza de España está catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) y que, debido a las distintas titularidades que ostenta, el planteamiento del Ayuntamiento requeriría el acuerdo de varias administraciones, si bien reconoce que el alcalde es "el que mejor conoce la ciudad y su idea sobre la plaza".

De manera similar ha abordado el asunto su homólogo en Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha señalado que está "seguro que José Luis Sanz, que es un gran alcalde de Sevilla, habrá estudiado desde todas las perspectivas esta cuestión" y que "lo que le guía, sin duda, es la mejora de la protección patrimonial". No obstante, ha admitido que no plantea ninguna restricción de ese tipo en la capital de España, aunque considera que "cada ciudad puede optar por una solución distinta" en función de su problemática.

Desde el PSOE se han opuesto a la medida y tanto el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz; el secretario general del PSOE de Andalucía y exalcalde de Sevilla, Juan Espadas; y el presidente de la Diputación y secretario de los socialistas en la provincia, Javier Fernández, han coincidido este lunes en pedir al alcalde que "rectifique" ante el rechazo social que ha generado. En este sentido, Espadas ha incidido en que "ahora" José Luis Sanz "se ha dado cuenta de que no tiene recursos para la seguridad, la limpieza y otros servicios públicos".

Un rechazo al que también se han sumado este lunes el grupo parlamentario Por Andalucía; Adelante Andalucía, que ha hecho un llamamiento a la "movilización" ciudadana en contra de la medida de imponer una entrada; así como CCOO. Por su parte, el grupo municipal de Vox ha rehusado pronunciarse sobre la polémica.

Rechazo de hoteleros, agencias y Facua

Al margen de la política, diferentes entidades sevillanas y andaluzas que han mostrado su negativa. Así, el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Manuel Cormax, ha criticado la propuesta y ha indicado que no conoce "a nivel mundial" ninguna plaza pública "que se cierre y se cobre un billete o ticket" para acceder a ella. Así mismo, ha apuntado a otras fórmulas para financiar su mantenimiento como el traspaso de los excedentes del Alcázar o la reversión de las tasas aplicadas a los eventos culturales que se celebran junto al monumento.

Del mismo modo, desde las agencias de viajes de Andalucía han rechazado la iniciativa al considerar que "todo lo que se imponga en temas recaudatorios, no va a ser positivo para el turismo ni para el destino". No obstante, ha reconocido que es "un tema muy local" y será el "Ayuntamiento el que decidirá" sobre esta cuestión.

Facua Sevilla también ha expresado su "profundo rechazo" y esgrimen supone "un paso atrás" y considera que medidas de este tipo "contribuye a que se compare la ciudad con un parque temático". Apuestan por evitar su utilización para macroeventos que pueden generar deterioro y lamentan que se plantee la medida "sin antes haber hecho un estudio pormenorizado de cómo afectaría".

El clamor por el anuncio de Sanz ha llegado hasta la sociedad civil que a través de la plataforma Change.org ha iniciado este domingo una recogida de firmas bajo el título "Paremos la privatización del conjunto monumental de la Plaza de España en Sevilla" que ha sumado en menos de 24 horas más de 15.000 inscripciones.

A favor y en contra de la tasa turística

Frente a la propuesta del Gobierno local, son varios los partidos políticos y entidades que apuestan por la implantación de una tasa turística para hacer frente al mantenimiento y conservación del patrimonio histórico, pero de la que se ha mostrado en contra la Junta, que en varias ocasiones ha aludido a la necesidad de que hubiera un "consenso" sobre el establecimiento de una tasa por parte del sector.

Y en esta línea, el alcalde ha esgrimido que "no es partidario" y que la implantaría "siempre que lo pida el sector, se negocie y se consensue". En ese caso, sería "finalista para la promoción exterior de la ciudad, y que sirva también para rehabilitar ese casco histórico imponente que tiene la ciudad de Sevilla".

Por el contrario, los grupos municipales de PSOE e IU han defendido su imposición, como también lo han hecho el exalcalde, Juan Espadas, ha incidido en que si Sevilla tiene necesidad de tener ingresos adicionales como consecuencia de un incremento del turismo estable debería "instaurar de una vez por todas la tasa turística en esta ciudad", que ya "funciona en otras ciudades del mundo y europeas".

En este sentido ha recordado que ya llevaron dicha propuesta al Parlamento andaluz y que fue rechazada. El Grupo Mixto-Adelante Andalucía ha recordado que ha registrado una proposición de ley para implantar esta tasa y desde Por Andalucía han apostado por su aplicación. Una petición a la que se han sumado Facua, que defiende la tasa turística como una herramienta para el "cuidado de espacios y la financiación de servicios públicos".