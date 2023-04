Vuelve el debate de la tasa turística: Almeida rechaza la idea de Maroto... y de Carmena

Por hospedarse durante una noche en un hotel de cinco estrellas de Barcelona hay que pagar una tarifa de 6,25 euros. Pernoctar en una vivienda de uso turístico cuesta 5 y recalar por más de 12 horas en una embarcación crucero, 4,75. Es la famosa tasa turística que implantó la ciudad Condal en 2012 y también aplican las Islas Baleares, París o Londres. Un recargo que se cobra al visitante ­­­­para cubrir los recursos públicos que deja su huella, que suele añadirse en el precio de la reserva hotelera o al comprar el billete de avión y se destina, generalmente, al desarrollo y promoción de las infraestructuras y actividades turísticas, o a la conservación del patrimonio del territorio que la impone.

Este jueves el debate sobre la tasa turística se abrió en Madrid. Otra vez. Cuatro años después de que la exalcaldesa de la capital, Manuela Carmena, solicitase al Gobierno central mayor autonomía fiscal para, entre otras cuestiones, gravar el turismo madrileño, la candidata del PSOE a la Alcaldía, Reyes Maroto, lo contempló este jueves como una posibilidad para su Estrategia de Turismo Sostenible 2030. Entre los cinco polos turísticos que apuntalan el plan de la hasta hace un mes exministra de Turismo figura la creación de un Consejo de Turismo, donde abordarían la promulgación de esta medida. "No es una imposición, sería en consenso con el sector, siempre de su mano", aclaran fuentes de su entorno a 20minutos.

El alcalde y candidato electoral del PP, José Luis Martínez-Almeida, no puede ser más contrario a la propuesta. "El modelo de turismo de Madrid es un éxito. Nunca ha habido tantos ingresos, nunca ha habido un modelo de calidad como el que tenemos en estos momentos, estamos batiendo todos los récords y, desde luego, no vamos a poner una tasa turística que lo único que puede conducir es a modificar eso", respondió tajante cuando fue preguntado por el tema.

Es más, Almeida está convencido de que la tasa turística que accedió Maroto a estudiar "es la prueba que da fe de que lo primero que haría el PSOE si llega al Gobierno, que no va a pasar, sería subir impuestos. Está en el ADN de la izquierda, igual que en el nuestro están los impuestos bajos", sostuvo, al tiempo que apostó por que la alcaldable socialista también subiría otros tributos. "No solo la tasa turística, sino todos: el IBI, el de instalaciones y obras, el de vehículos de tracción, no dejaría uno sin subir", remachó.

La tasa turística tampoco convence en absoluto al Área de Turismo que lidera Almudena Maíllo en la capital. Secundando la postura del alcalde, añaden al ser consultados por este periódico que "en otras ciudades se camufla como tasa lo que es un impuesto cuya recaudación no se destina directamente al sector". Asimismo, advierte de que "no hay una demanda generalizada de la industria turística para implantar este tipo de tasa". Por contra, fuentes socialistas se afanan en puntualizar que "no sería de forma recaudatoria, sino como una herramienta para que revierta en el sector y las empresas".

Los hosteleros, en contra

Así pues, desde la fuerza progresista se abren a plantear este tema a las empresas del sector. "A día de hoy, con los fondos y las colaboraciones público privadas que queremos establecer, no sería necesaria. Pero si el sector nos dijera que sí, veríamos como aplicarla", comentan desde el equipo de Maroto.

Al ser inquiridos por este periódico sobre el tema, desde Hostelería Madrid señalan no son partidarios de establecer nuevas cargas impositivas que repercutan en el precio final que paga el cliente. "En un entorno claramente inflacionista, estamos hablando de una tasa cuyo éxito todavía no está acreditado en según qué zonas. Y, por supuesto, habría que conocer de partida la finalidad a la que irían a parar los recursos que se recaudaran", señala el presidente de los hosteleros, José Antonio Aparicio, a través de un vídeo difundido a los medios. "Madrid vive un modelo turístico importante, con una elevada cantidad de gente visitándonos, y en este momento concreto no creemos que las pymes de hostelería de Madrid deban sufrir cargas extra", remata.

Más Madrid y Podemos, a favor

En contraposición, Más Madrid, fuerza que lidera la oposición en el Cibeles, sí vería con buenos ojos implantar una tasa turística en la capital. "Estamos a favor de esa tasa porque el turismo es uno de los motores económicos de Madrid, supone ingresos para todo tipo de empresas y es muy positivo, pero al mismo tiempo consume recursos públicos que es coherente cubrir", apuntan fuentes de la formación que lidera Rita Maestre, mientras inciden en que no se trata de una competencia autonómica.

"Nosotros en 2018 ya pedimos tener esa competencia porque no tiene sentido que una ciudad como Madrid no la tenga. Creemos que el gobierno central debe modificar la ley de haciendas locales para que los ayuntamientos puedan gestionarla", dicen, no sin antes sostener que "Maroto como ministra [de Turismo] debería haberlo hecho". Después de las elecciones de 28-M, esperan poder ponerse de acuerdo con los socialistas para profundizar en la iniciativa bajo el paraguas de un Gobierno de Coalición.

También podría formar parte de esta entente Podemos, cuyo candidato los comicios de primavera, Roberto Sotomayor, rompió una lanza a favor de la tasa turística este jueves. "Es una realidad en el resto de ciudades europeas, aunque, lamentablemente, aquí en Madrid Almeida ha preferido fomentar el modelo de turismo sin ningún tipo de responsabilidad social que genera precariedad", sostuvo el exatleta. Como los de Maestre, Sotomayor saludó la iniciativa de Maroto, pero le echó en cara que "haya tenido cuatro años como ministra para hacerlo". "Este es otro ejemplo de la importancia de que el Gobierno progresista que salga de las urnas en mayo sea liderado por un partido valiente como Podemos. Porque si lo lidera un partido que solo se debe a la gente, los cambios y las transformaciones que necesita Madrid serán más profundos", concluyó.