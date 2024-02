Qué pasa ahora con los vecinos que se han quedado sin casa: así es el edificio donde serán realojados

Conforme pasan los días tras el pavoroso incendio de los edificios de Campanar, en Valencia, se acerca el momento en el que las familias tengan que empezar, muchos desde cero, una nueva vida.

Está previsto que la mayoría de los desalojados sean instalados por el Ayuntamiento de Valencia en un edificio en el barrio de Safranar a partir de la semana que viene.

Este inmueble fue adquirido por el consistorio hace apenas unos meses por un importe de 30 millones de euros, para destinarlo a alquiler asequible, aunque ahora su propósito será uno muy distinto, Tal y como recoge Valencia Plaza.

Este edificio cuenta con 15.104 metros cuadrados, de los que 10.476 metros son de uso residencial, 1.492 metros cuadrados para locales y aparcamientos de bicicleta y 3.135 metros cuadrados para aparcamiento de vehículos.

El edificio consta de 131 viviendas de varias tipologías: 85 de ellas tienen dos dormitorios con una superficie útil de entre 45 y 53 metros cuadrados mientras que las otras 46 tienen entre 65 y 74 metros cuadrados.

Además, el inmueble tiene 83 plazas de garaje distribuidas en dos plantas. También hay 131 plazas para bicicletas, situadas en planta baja y con acceso desde la portería. Hay cuatro bajos: uno es para uso recreativo de los residentes y los dos restantes pueden tener varios usos.

Todas las casas tienen aire acondicionado por conductos de frío y calor y alta eficiencia energética.

"Totalmente equipadas"

La edil de Recursos Humanos y Técnicos, Julia Climent, aseguró que aquellos afectados que "lo necesiten y lo indiquen" serán atendidos "en la medida de lo posible y a la mayor brevedad" por el Servicio de Vivienda del Ayuntamiento y podrán ser realojados en el inmueble facilitado por la administración local, donde podrán permanecer "hasta que su situación esté aclarada y solucionada". En esta línea, Climent ha remarcado que "prácticamente todas" las viviendas ofrecidas ya están "totalmente equipadas" y "en condiciones".

"Hay gente que ahora tiene que hacer gestiones, con sus seguros, sus bancos, etc. Por lo tanto, mientras esas gestiones estén en marcha podrán estar en la vivienda", ha aclarado, al tiempo que ha apuntado que el consistorio "va a ir haciendo un seguimiento estudiando las circunstancias y la situación de cada uno para que bien permanezcan en esa vivienda el tiempo que haga falta o bien la dejen porque ya tienen solucionada su situación".

Julia Climent ha precisado que "no todos" los vecinos han solicitado poder trasladarse a una vivienda en el edificio de Safranar, dado que "probablemente tengan otra o incluso sus seguros ya les cubran una segunda vivienda". En cualquier caso, ha insistido en que el Ayuntamiento va a "atender a todos, tanto a las personas propietarias como a las inquilinas".

Trámites arduos

A los afectados les espera ahora un arduo proceso de trámites. Hablar con el seguro, conseguir nueva documentación como el DNI o las escrituras de las viviendas o acudir al Ayuntamiento para solicitar el acceso a una de las viviendas que el consistorio ha puesto a disposición son los primeros pasos que los vecinos tramitan en estas primeras horas.

Desde primera hora de la mañana de este viernes, más de un centenar de personas han ido pasando a cuentagotas por el edificio municipal de Tabacalera, hogar de atención ciudadana municipal, para realizar los primeros trámites y conocer cuáles son los pasos a seguir, después de que un incendio sacudiera sus viviendas y tuvieran que salir con lo puesto.

Encarna Sánchez, una de las afectadas, ha comentado a su salida de Tabacalera que lo primero que ha tenido que hacer ha sido ir a una comisaría para poner una denuncia, porque salió "con el móvil y nada más".

"Llevaba zapatillas de estar por casa, el pantalón corto... Estaba en el comedor, vi humo y al asomarme al balcón y ver la situación, llamé al conserje, que se ha portado fenomenal", ha comentado una de las residentes de uno de los dos bloques de edificios incendiados.

Preguntada por si ha podido hablar con alguien o si echaba de menos a algún vecino, la mujer ha recalcado que no ha podido hablar con nadie porque no conocía a nadie: "Eran muchos pisos, más de cien, muchos alquilados... y yo no conocía nadie. Era muy grande", ha destacado Sánchez.