Preocupación por la salud de Bertín Osborne tras contagiarse por segunda vez de covid

La preocupación por el estado de salud de Bertín Osborne crece por momentos. Su hija Eugenia ha alertado sobre el delicado estado de salud de su padre y ha declarado sentirse "inquieta" por las secuelas que su padre sigue sufriendo sufre contagiarse de coronavirus. Además, el presentador y cantante ha lamentado "no haberlo pasado tan mal" en su vida, tal y como informa la revista Semana.

Osborne se ha visto obligado a permanecer en cama durante días al "no tener fuerza alguna", lo que le ha llevado a posponer un concierto. "No podía levantarme del cansancio horroroso que tenía. Este covid ha sido infinitamente peor", explicó en redes sociales hace unas semanas. Después de estas palabras no parece haber mejorado demasiado y es que su recuperación está siendo mucho más lenta de lo esperado.

Desde este segundo contagio el presentador asegura no sentirse "al 100% aunque se esfuerza porque así sea". Osborne reconoce que las secuelas de estar sufriendo el covid esta vez no tienen "nada que ver" con su primera experiencia.

La preocupación por su salud coincide con su reciente paternidad y el escándalo que esta ha causado. En una entrevista exclusiva a ¡Hola! en la que revela que no va a ejercer de padre de su séptimo hijo, fruto de su relación con Gabriela Guillén. Sobre su situación personal, señala que echa de menos la vida en pareja, pero "con matices". "A quien echo de menos es a Fabiola. Muchísimo. Fabiola es la mujer más importante. Es un ejemplo de todo. Es una compañera bestial".

"He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré", anuncia el artista. En efecto, confirma que se harán las pertinentes pruebas de paternidad. "Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacérmelas".

Sobre la madre del bebé: "Gabriela es una chavala estupenda, es buenísima gente. Muy atractiva, muy trabajadora. Muy decente. No puedo hablar más que bien de ella". Además, revela que ella "ha rechazado" cualquier ayuda que él le ha ofrecido. "Es muy injusto que la acusen de tener un interés", decía.