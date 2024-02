Conmoción y luto por el trágico incendio de Valencia que deja al menos cuatro muertos y 19 desaparecidos

Un devastador incendio en un edificio de 14 alturas ubicado en la avenida Maestro Rodrigo de Valencia ha dejado al menos cuatro muertos, 14 heridos (seis de ellos bomberos) y 19 desaparecidos. El fuego, que devoró por completo un complejo residencial del barrio de Campanar, en el que habitaban unos 450 vecinos repartidos en 138 viviendas y dos bloques, seguía activo en la madrugada de este viernes. La magnitud, rapidez e intensidad de las llamas lo convirtieron en el más importante de la historia de la ciudad y en una de las mayores tragedias de las últimas décadas. Los afectados que lo solicitaron, según informó el Ayuntamiento, fueron realojados de forma temporal en hoteles.

El subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, compareció pasada la medianoche para "confirmar la peor de las hipótesis": la existencia de las cuatro personas fallecidas localizadas por contacto visual. Los bomberos seguían anoche refrescando la zona y no se sabía cuándo podrían acceder al interior. En función de los daños de la estructura y de la evolución de la extinción podrán hacerlo este viernes o no. Los servicios de rescate informaron a las personas que han comunicado la desaparición de algún pariente. Los bomberos buscan a otras 19 que están desaparecidas y a quienes sus familiares no han logrado localizar desde que comenzó el fuego.

Respecto a los heridos, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CIC) detalló que nueve de los atendidos por los servicios médicos son hombres de entre 25 y 57 años; cuatro mujeres de entre 27 y 81 años, y un menor de 7 años. A excepción de dos mujeres que fueron dadas de alta in situ, el resto fueron trasladados a diferentes centros hospitalarios de Valencia.

Inicio del incendio

El fuego comenzó pasadas las 17.30 horas en el balcón de una vivienda de la séptima planta y, en cuestión de minutos, se propagó rápidamente por todo el edificio y más tarde por el anexo del mismo residencial, ayudado por el fuerte viento de poniente que sopló durante toda la jornada en Valencia y tal vez por el revestimiento inflamable de la fachada. Ambos quedaron totalmente arrasados, con la estructura al aire y seguían ardiendo a medianoche.

Al lugar se desplazaron decenas de unidades de Bomberos, Policía Local y Nacional y también se activó la Unidad Militar de Emergencias. Además, se levantó un hospital de campaña para atender a los afectados. A la zona también acudieron el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, la ministra de Ciencia, Diana Morant, y la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé. Mazón y Catalá pidieron a los ciudadanos que no se acercaran a la zona para facilitar la circulación de los efectivos de rescate. La alcaldesa trasladó el "cariño" del Consistorio a los familiares, al tiempo que avanzó la declaración en la Junta de Portavoces de hoy de tres días de luto oficial en la ciudad de Valencia. Al hilo de esto, la Junta Central Fallera (JCF) y el ayuntamiento de la ciudad han acordado suspender todos los actos falleros programados para el fin de semana, entre estos la 'Crida' que supone el pistoletazo de salida a las Fallas.

Rescate en un balcón

La labor de los Bomberos fue titánica y se vivieron momentos de mucha tensión, con dos personas que habían quedado atrapadas en un balcón, y a las que los bomberos finalmente pudieron rescatar, tras unas horas, con dos grúas, entre los aplausos de los vecinos concentrados en las cercanías del lugar. En otro caso, extendieron un hinchable sobre la calzada para que un bombero se lanzara a la calle desde un primer piso tras realizar labores de rescate en el interior del inmueble. Según explicaron varios residentes, algunos de ellos solo pudieron coger lo fundamental antes de salir por las escaleras y otros detallaron que la intervención del conserje del edificio fue fundamental para alertar a los vecinos de los inmuebles y escapar a tiempo.

En las inmediaciones se concentraron residentes de las manzanas de alrededor y también fueron llegando vecinos de los inmuebles afectados, que fueron atendidos por personal especializado. La Policía Local de Valencia ha habilitado el número de teléfono 690 167 830 para atender a los familiares de las personas afectadas. También se activó un equipo de atención psicológica formado por cinco psicólogos, un trabajador social y dos socorristas de acompañamiento.

El perímetro de seguridad se fue ampliando con el paso de las horas para facilitar la labor de los cuerpos de seguridad y emergencias desplazados al lugar del incendio. Los accesos a las avenidas General Avilés y Maestro Rodrigo, dos de las principales vías al noroeste de la ciudad, fueron cortadas al tráfico rodado. Entrada la noche, la virulencia de las llamas fue a menos, a la vez que los Bomberos se afanaban por apagarlas. Eso sí, la intensa humareda seguía coronando las dos torres de viviendas, al tiempo que se escuchaban continuas explosiones que venían del interior de los edificios mientras ardían.

En medio de la desgracia, una ola de solidaridad vecinal se desató casi al mismo tiempo que las llamas devoraban el residencial de Maestro Rodrigo. Vecinos de Campanar se movilizaron para atender a los afectados por la tragedia llevando ropa, mantas, comida y ofreciendo los bajos comerciales para acoger en un primer momento a quienes acababan de perder sus casas. "El barrio ha hecho una demostración de valentía y solidaridad espectacular", aseguró

Amalia Correcher, trabajadora de un local que ofrece clases de repaso, lo habilitó como punto de encuentro para los afectados. La gente donó ropa, mantas o zapatillas, y llevó alimentos e incluso medicamentos. Virgilio, un vecino que vive a 300 metros de los edificios afectados, estaba jugando con sus nietas en el parque cuando vio la columna de humo. Anoche, junto a su mujer, facilitaba agua, ropa y diversos enseres. «La desgracia no se puede evitar, pero sí hacerla más llevadera», dijo.

También las autoridades trasladaron este jueves su solidaridad con los afectados. Los reyes enviaron un mensaje en la red social X en el que trasladaron su "máximo apoyo a los servicios de emergencias" y "los mejores deseos de recuperación a los heridos". "Nuestro corazón está con los valencianos", concluyeron. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso también trasladar su "solidaridad" y se mostró "consternado". Por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, dijo seguir "con mucha preocupación" las noticias y tuvo un mensaje de apoyo a todos los profesionales que trabajaban en el fuego.