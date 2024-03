Qué fue de Ainhoa Cantalapiedra, ganadora de ' OT 2002': así fue su paso por 'Supervivientes 2023'

Ainhoa Cantalapiedra llegó a nuestras vidas gracias a su paso por la segunda edición de Operación Triunfo. En el concurso, la vasca coincidió con otros artistas de la talla de Manuel Carrasco, Hugo Salazar o Beth. Pese a esto, la joven se convirtió en la ganadora del programa.

Gracias a su victoria en el concurso musical, Cantalapiedra consiguió un contrato para comenzar su carrera en la música de la mano de la discográfica catalana Vale Music. Sin embargo, aunque Ainhoa había conseguido ser la ganadora del formato, no logró el éxito que esperaba.

El salto a Latinoamérica

Pese a esto, la artista llevó a cabo giras de conciertos en Latinoamérica, lo que le trajo éxito en los países de habla hispana. Con ello, en el año 2010, Ainhoa Cantalapiedra presentó su tema Volveré, escrito por ella misma, para la preselección del Festival de Eurovisión. Sin embargo, en el programa Destino Oslo, donde se debía escoger la canción que representaría a nuestro país en el certamen, quedó la séptima en el ranking.

Cantalapiedra siguió su carrera en la música y, en el año 2014, comenzó un proyecto a través de Internet gracias al que consiguió dinero para poder continuar con su carrera musical. Durante el confinamiento por la pandemia de la Covid-19, continuó componiendo y utilizó su canal de YouTube para dar consejos de salud vocal.

Ainhoa Cantalapiedra en 'Supervivientes 2023'

El 3 de abril de 2023, Viva la vida confirmó la participación de la cantante en Supervivientes donde, después de 31 días de concurso, tres nominaciones consecutivas y diez días siendo el Parásito en Playa Paraíso, se convirtió en la tercera expulsada de la edición.

Durante su paso por los Cayos Cochinos, Ainhoa consiguió enemistarse con personajes de Telecinco como Nacho Palau, Kiko Matamoros o Marta Peñate, con quienes mantuvo fuertes discusiones. Sin embargo, la superviviente fue muy clara y, en una entrevista para el podcast Malbert, señaló: "Es gente que se dedican a ir a los platós a dar caña a la gente. Me metí en un programa en el que se busca eso y yo no lo quería hacer. En mi vida normal, no discuto, yo hablo las cosas".