Noemí Galera, la directora de la Academia de 'OT 2023' que antes fue jurado del concurso

Natural de Barcelona, Noemí Galera Nebot se ha convertido en uno de los personajes más queridos de la televisión de nuestro país. Su papel de 'madre' de todos los concursantes en la Academia de OT ha supuesto que los fans del formato hagan un hueco en su corazón a la catalana.

De esta manera, Noemí es productora de televisión y directora de casting en Gestmusic Endemol desde hace 30 años. Asimismo, ha sido jurado de varios concursos de talentos y, actualmente, dirige la Academia de Operación Triunfo.

Noemí Galera, como jurado de televisión

La trayectoria de Noemí Galera en la televisión es amplísima, pues ha sido jurado de programas como Eurojunior, ¡Tu gran día!, en TVE o Lluvia de estrellas, en Telecinco. Además, también ha calificado la participación de los aspirantes de Amor a primera vista, en TV3 o Top Gamers, en Neox.

De la misma forma, aunque ahora su función es salvar y ayudar a los concursantes de Operación Triunfo, Noemí Galera también sabe lo que es nominar a los aspirantes, pues fue jurado en OT 2005, 2006, 2008, 2009 y 2011. Además, también llevó a cabo esta función en Tú sí que vales, Operación Tony Manero, ¡Mira quién baila! o La mejor canción jamás cantada.

Directora de diversos programas de TV

Respecto a su papel como directora de programas, Galera se ha encargado de formatos como Un siglo de canciones, 2000 canciones o Nuestras canciones, para Canal 9; 100 anys de cançons, en TV3; y Tu gran día, en TVE.

Asimismo, ha codirigido espacios para TVE como Todos con Ramón; Operación Eurovisión; Vicente, Ramón, Miguel y Davinia; Destino Eurovisión; Generación OT; Operación Eurovisión 2023; Ainhoa Cantalapiedra y amigos; Manuel Carrasco y amigos; y Beth y amigos.

Hasta ser directora de casting

En el año 2013, Noemí Galera fue parte del equipo de casting de programas como El número uno, Tu cara no me suena todavía, Tu cara me suena y Operación Triunfo.

Además, cabe destacar que Galera presentó OT: El reencuentro, donde coincidió con todos los concursantes de la primera edición del formato. En esta ocasión, Manu Guix, profesor y director musical del formato, la acompañó frente a las cámaras.