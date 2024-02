Roberto Leal alaba el papel de María del Monte: "Me parece una mujer muy valiente, la quiero mucho"

Hace apenas dos semanas de la detención de Antonio Tejado, el supuesto ladrón que robó en la casa de su tía, María del Monte y su mujer Inmaculada Casal. Por el momento, la investigación sigue su curso mientras que no son pocos los personajes conocidos que han querido mostrar su apoyo a la pareja. Prueba de ello ha sido recientemente Roberto Leal.

El actual presentador de Pasapalabra ha querido mandar un mensaje de solidaridad a la cantante. Demostrando el saber estar que le caracteriza, no ha querido lanzar juicios de valor ante el suceso. De este modo, siendo "superrespetuoso con el tema" ha querido destacar que él no es quien tiene que hablar, sino ella: "Los jueces dirán y ella será la primera que tenga que decir algo, no nosotros que no sabemos lo que ha pasado".

Lo que sí que es capaz de decir a los cuatro vientos es el cariño que siente por la cantante. Para Leal, María del Monete es "una andaluza de los pies a la cabeza" que sabe representar el espíritu de la comunidad autónoma. "Le como la cara", ha asegurado entre risas a los medios.

"Hace poquito coincidí con ella en unos premios en Sevilla, en el parlamento y fue muy bonito el mensaje que lanzó, me parece una mujer muy valiente, yo la quiero mucho", ha declarado demostrando su buena relación.

De quien también es fan absoluto es de Ilia Topuria, a quien ha definido como "un ser humano increíble" y "un deportista de élite al que hay que admirar": "Me gustó mucho porque cumplió lo que dijo y es de admirar que una persona tenga tanta seguridad en sí mismo y sea capaz de llevar en volandas a un país entero. De pronto han salido muchos nuevos aficionados y los que ya lo seguíamos de antes nos reafirmamos, ojalá verlo pronto en España".