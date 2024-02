El equipo de investigación del programa Así es la vida ha seguido la pista de los presuntos ladrones que asaltaron la casa de María del Monte por distintos barrios de Sevilla, hasta dar con el presunto receptor de lo robado en el domicilio de la artista.

"Mi vida es comprar oro que me traen. Me traen relojes, me traen muchas cosas", ha explicado de forma anónima, haciendo hincapié en que son objetos ilícitos.

El presunto receptor ha detallado cómo actúa con el material: "Hacemos lingotes y lo vendo. Ten en cuenta que a lo mejor en un kilo son tres o cuatro mil euros en dos minutos". Además, no comprueba la procedencia de los objetos.

"Me han mentido un poquillo una llamada con uno de los implicados [...] Era para unos relojes", ha confesado para el programa de Así es la vida. El presunto receptor ha detallado la conversación con los posibles asaltantes: "Uno de ellos me dice: 'Tráeme el dinero de los relojes o del oro'".

Según uno de los investigadores del programa, las joyas fueron fundidas el mismo día del asalto. "Me reconoce [el receptor] que la guardia civil lo tiene muy bien atado todo, que cuando él está junto a los otros implicados, junto a Antonio Tejado, es por algo", ha explicado.

El posible receptador se dedica a la venta de objetos robados, y actualmente se encuentra en libertad con cargos. "No hemos declarado ninguno, pero me han dicho que yo tengo una mínima parte del pastel", ha explicado para el programa de Telecinco.

No obstante, no se ha pronunciado sobre si él tiene en su poder algunos de los objetos robados de la casa de María del Monte. De lo que sí ha hablado es de cuándo compartió calabozo con Antonio Tejado: "Dice que él no lo ha hecho".

"Que puede ser que alguna vez por los efectos de la droga y el alcohol pudiera haber hablado de la casa de su familia, pero sin ninguna intención de que le robaran", ha detallado sobre lo que le dijo Tejado.