Jorge Javier Vázquez habla sobre la polémica de Antonio Tejado y María del Monte: "Él, que tanto presumía de tía"

La cantante María del Monte y Antonio Tejero están en el foco de la polémica desde que salió a la luz la presunta implicación del sobrino en el robo de la casa en la que su tía vive junto a Inmaculada Casal. Jorge Javier Vázquez ha dado su opinión sobre el asunto en el blog que escribe para la revista Lecturas.

El presentador de Supervivientes ha comenzado hablando del sobrino de María del Monte. "He escrito sobre Delibes en este blog y me anda rondando por la cabeza el título de uno de sus libros: El príncipe destronado. Eso me parece Antonio Tejado", ha expresado.

Jorge Javier Vázquez ha pasado a comentar la polémica en la que en los últimos días tía y sobrino han estado envueltos. "Leo que los asaltantes que llevaron a cabo el robo en casa de María del Monte e Inmaculada Casal se cebaron especialmente con esta última. Que fueron incluso muy agresivos. Que la maltrataron", ha expresado el presentador.

"Dicen que tiempo atrás se produjo una discusión entre Tejado e Inmaculada y que por ahí se puede explicar el ensañamiento de los ladrones contra la periodista", ha continuado explicando Vázquez.

La teoría del presentador es que Antonio Tejado "no soportó verse sustituido por Inmaculada" y su llegada a la vida de la artista marcó un antes y un después en su relación. "Dejó de ser el ojito derecho de María del Monte y eso le fastidió. Él, que tanto presumía de tía", ha apuntado Jorge Javier Vázquez.

Ha asegurado que cada vez que lee más sobre esta situación le parece "todo más tétrico y abominable". Con respecto a la forma en la que María del Monte e Inmaculada Casal están afrontando el asunto, Jorge Javier Vázquez ha expresado que siente admiración por su "serenidad y templanza".

"No dejo de pensar qué clase de relación pueden tener a partir de ahora con una persona que, presuntamente, les ha provocado tantísimo dolor y desgarro", ha concluido el que está al frente de Supervivientes.