Adara Molinero continúa su lucha contra la clínica dermatológica que le provocó quemaduras de primero y segundo grado, tal y como refleja el parte médico que la exsuperviviente ha hecho público en Así es la vida.

Este jueves, la influencer ha hablado por teléfono con el programa de Telecinco, y ha dado más detalles de las lesiones que le provocaron varios tratamientos con láser.

Por su parte, la clínica dermatológica lanzó un comunicado expresando que los daños que hacía públicos su clienta no eran de la magnitud que se planteaba, pero en esta nota no exponía las intenciones de tomar medidas legales contra Adara Molinero por supuesta difamación.

'Story' de Instagram de Adara Molinero. ADARA MOLINERO / INSTAGRAM

Así, el programa de Telecinco le ha preguntado a la exsuperviviente si cree que la empresa "va de farol" con su amenaza de demandarla, a lo que la víctima ha contestado: "Por supuesto. Ellos lo único que quieren es parar todo esto. Pero yo voy a seguir adelante con lo que me han hecho".

Adara le ha contado al programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz su versión de los hechos: "Yo fui a la clínica a hacerme un láser en las piernas y me hicieron tres tipos de láser". "Yo, como es un dermatólogo, confiaba en él. Pero me ardían las piernas, yo llorando de dolor por toda la clínica", ha relatado.

Además, la exsuperviviente ha contado que "no sabían qué hacer con la situación": "Se pusieron a echarme aire frío, querían ir a la farmacia a pincharme no sé qué...".

En cuanto a la atención que recibió en urgencias, Adara ha contado: "Me pasaron pitando, se liaron ahí a ponerme suero, agua por encima de las quemaduras. Me tuvieron que poner una vía, medicación...".

"Me puse la chaqueta para que me tapara mis partes íntimas, porque no me podía rozar nada las piernas de lo que me dolía, me escocía...", ha contado la influencer.

En su comunicado, la clínica ha defendido que se trataba de un "tratamiento controlado", pero Adara ha defendido: "En el momento en el que una persona siente tantísimo dolor que tiene que salir corriendo a Urgencias, eso no es un tratamiento controlado".