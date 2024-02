Sanz asevera que el asunto de la caseta del PSOE "no tiene arreglo" y que está "zanjado"

El alcalde, José Luis Sanz, ha manifestado este miércoles que el asunto de la caseta del PSOE "no tiene arreglo", que está "zanjado" y "no tiene más recorrido", en alusión a que este haya perdido la adjudicación de la misma al no haber abonado la tasa estipulada por la ordenanza reguladora, extremo que los socialistas achacan a problemas informáticos derivados de los ciberataques sufridos en el seno de su formación.

Así mismo, el alcalde ha incidido en que el PSOE "tiene los mismos derechos que cualquier otro sevillano y será tratado por el Ayuntamiento igual que cualquier otra entidad", lo que supone entrar en una larga lista de espera que engrosan actualmente cerca de 1.300 casetas (a 1 de enero de 2023 sin contar con las actualizaciones de 2024), si bien, la buena noticia para los socialistas es que en el apartado de titularidad perdida solo hay 53 solicitudes registradas, una cifra baja en comparación con las 838 de nuevas solicitudes de familias o las 404 de entidades.

Si bien, para recuperarla tendrá que participar en un sorteo que la Comisión de adjudicación celebra cada año siguiendo el criterio de antigüedad y, cabe mencionar que algunas llevan esperando desde el año 83, más de 30 años.

Los cinco módulos que tenía la caseta del PSOE, situada en la calle Antonio Bienvenida entre los números 79 y 87 se han sorteado este lunes y tres serán casetas familiares individuales, una para entidades y otra de la lista de licencias perdidas en años anteriores y cuyos adjudicatarias se conocerán este viernes.

Mientras el PSOE ha avisado de acciones legales para revertir dicha decisión municipal y aseguran que si finalmente la junta de gobierno ratifica su decisión, formularán un primer recurso de reposición con petición de medidas cautelares, previo a un litigio por la vía Contencioso Administrativa.

Hace unos días los socialistas lamentaban que la comisión de adjudicación de casetas de la Feria de Abril del Ayuntamiento no tuviese en cuenta sus argumentos y elevase a la junta de gobierno la adjudicación a terceros de los módulos del espacio hasta ahora correspondiente a la caseta de los socialistas.

Estos sostienen además que pesan "antecedentes" de que en "otras situaciones similares" a la que ellos padecen en la que la citada comisión municipal había "valorado el carácter público" de la caseta, como es el caso de la instalación de los socialistas. No obstante, desde el Ayuntamiento aclaraban hace unos días que la ordenanza no prima el carácter de la titularidad pública por encima del privado en la concesión de los módulos.