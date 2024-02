María Jesús (y su acordeón) habla de su hermana con discapacidad: "Le he enseñado que no hay que tener miedo"

Facilito TV es un canal de televisión que visibiliza a las personas con discapacidad intelectual. María Jesús es la madrina de este proyecto, al que dice que adora. Así que no es de extrañar que haya elegido este canal para hablar por primera vez en público de que tiene una hermana con discapacidad intelectual.

“Pili, mi hermanita, tiene una mentalidad infantil, aunque ella es muy dispuesta para todo”, cuenta María Jesús en el vídeo de Facilito TV. “Aunque estuvo en colegios de niños especiales, mi padre dijo que el mejor colegio era estar con nosotros: la familia. Ella siempre ha estado de mi mano. Creo que lo más importante es lo que tienes alrededor, las personas que tienes a tu lado, que vean que eres valioso para ellos”.

María Jesús empezó a actuar con su acordeón cuando era solo una niña. Alcanzó la fama con Los Pajaritos y todavía sigue tocando. Actualmente compagina su carrera musical con el cuidado de su hermana y su madre, que tiene 97 años, con quienes vive. “Las tengo muy mimadas, para mí son prioritarias, son mi vida”, dice en el vídeo. “Bueno, ellas y cuatro perritas que tengo. Somos siete mujeres en la casa”, dice riéndose.

Cuando tiene actuación un hermano y su mujer se instalan en casa de María Jesús para atender a su madre y hermana. “Nunca se quedan solas y no saben estar la una sin la otra”, explica. Reconoce que gracias a su trabajo puede atender a su madre y su hermana, cosa que sabe, no todas las familias se pueden permitir.

María Jesús cuenta que su hermana Pili no puede hacer gestiones burocráticas, pero sí sabe planchar o cocinar. “Le he enseñado que no hay que tener miedo y que hay que saber defenderse”, cuenta. A María Jesús le preocupa qué pasará si a ella le sucede algo, por eso se reafirma en la importancia de que su hermana sepa defenderse en la medida de sus capacidades.

Actuaba en Benidorm casi a diario y aunque siempre se ha dirigido a un público familiar, “las personas mayores nunca me han fallado ni los niños con discapacidad”, relata en el vídeo. “Las personas mayores han sido para mí muy importantes".

María Jesús repasa en el vídeo sus comienzos actuando. Unos comienzos que la llevan al barrio de La Malvarrosa en Valencia. Vivían cerca del Hospital San Juan de Dios, donde había niños enfermos. María Jesús recuerda que su padre la llevaba con frecuencia a actuar allí para los niños. También recuerda ir a hospitales para leprosos. “He hecho más cosas benéficas que pelos tengo en la cabeza”, comenta en el vídeo. Y al final “esto que mi padre hacía me fortaleció como persona”. Unas actuaciones que además la han hecho feliz.

Facilito TV es un canal para personas con discapacidad intelectual que incluye películas, novelas o conciertos. También hay programas educativos, informativos, de entretenimiento o para niños. Los temas se seleccionan entre las áreas de interés que marcan el día a día de las personas con discapacidad intelectual.