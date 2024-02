Ábalos dice estar "estupefacto" por la detención de Koldo García y afirma que no conocía la trama de las mascarillas

El exministro de Transportes y ahora diputado José Luis Ábalos se ha declarado este miércoles "estupefacto" y "muy decepcionado" por la detención de su exasesor Koldo García Izaguirre por un supuesto cobro de comisiones en contratos de mascarillas durante la pandemia de Covid-19. En todo caso, ha afirmado que desconocía la trama y ha defendido su gestión al frente del Ministerio de Transportes.

Koldo García ha sido detenido por la Guardia Civil en una investigación sobre mordidas en contratos de material anticovid para los ministerios de Transportes e Interior, así como para comunidades autónomas como Baleares y Canarias, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

En los pasillos del Congreso, al ser preguntado la detención de quien fue su hombre de confianza en el ministerio, Ábalos ha dicho no tener más información que la aparecida en la prensa. "Hasta donde yo sé, él tenía una vida muy normalita. Me cuesta creerlo, primero porque es un golpe y segundo porque me parece increíble", ha dicho el exministro, quien fue apartado del cargo por Pedro Sánchez en el verano de 2021. En este contexto, ha desvinculado su cese de esta trama de corrupción.

Ábalos ha dicho sentirse "muy decepcionado" con su excolaborador, con el que dice haber perdido relación con el paso de los años, y ha insistido en que no sabe nada de este asunto. "Cómo voy a conocer eso, por favor. En absoluto. Todo se hizo bien, a través de los mecanismos legales, algo de lo que siempre me preocupé. Yo siempre he estado tranquilo y sigo tranquilo. Lo que no entiendo es su participación en esto y ojalá pueda informarme", ha remarcado.

Ante la petición de explicaciones por parte del PP, se he limitado a resaltar que a él le "gustaría" darlas, pero que no sabe nada del tema. "Ya me gustaría a mi poder dar explicaciones. No tengo más información que lo que he leído y está secreto. Ojalá me pueda informar porque duelen estas cosas", ha dicho.