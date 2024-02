Los 10 planes muy baratos que puedes hacer en Madrid: el mejor atardecer, comer low-cost, ver una estación fantasma...

La cultura, la gastronomía, el buen tiempo y el ocio conectan en un punto clave de la geografía española, Madrid, lo que convierte a la capital de nuestro país en un punto clave en la organización de planes y pasatiempos con las que disfrutar y conocer la ciudad.

Pocos —o ninguno— planes se le resisten a la urbe que guarda en sus fronteras algunos de los museos más importantes y gran parte de la historia de España, así como un amplio abanico de actividades para empaparse de la cultura madrileña.

Visita museos... ¡gratis!

Las entradas del Museo Nacional del Prado o del Museo Reina Sofía tienen un precio de 15 y 12 euros, respectivamente, para visitarlo. Entrar al Museo Arqueológico cuesta 3 euros, y visitar el Palacio Real, 20 euros. Un dinero que nos podemos ahorrar, pues todos ellos cuentan con un horario de visitas gratuito.

Museo Nacional del Prado : de lunes a viernes de 18:00 a 20:00, y domingos y festivos de 17:00 a 19:00.

: de lunes a viernes de 18:00 a 20:00, y domingos y festivos de 17:00 a 19:00. Museo Reina Sofía : los lunes de 19:00 a 21:00, de miércoles a sábado de 19:00 a 21:00 y los domingos de 12:30 a 14:30. También en los siguientes festivos: 18 de abril, 18 de mayo, 12 de octubre y 6 de diciembre.

: los lunes de 19:00 a 21:00, de miércoles a sábado de 19:00 a 21:00 y los domingos de 12:30 a 14:30. También en los siguientes festivos: 18 de abril, 18 de mayo, 12 de octubre y 6 de diciembre. Museo Arqueológico : los sábados a partir de las 14:00 horas y los domingos por la mañana, así como los festivos del 18 de abril, el 18 de mayo, el 12 de octubre y el 6 de diciembre.

: los sábados a partir de las 14:00 horas y los domingos por la mañana, así como los festivos del 18 de abril, el 18 de mayo, el 12 de octubre y el 6 de diciembre. Palacio Real: de lunes a jueves de 16:00 a 18:00 (última visita a las 17:00).

El atardecer madrileño

Para los amantes de los planes al aire libre, Madrid cuenta con varias ubicaciones en las que disfrutar del 'skyline' de la capital al atardecer. El Templo de Debod, junto a la Plaza de España; el Parque del Retiro; Madrid Río, junto al Manzanares; el Jardín Las Vistillas, con vistas inmejorables a la Catedral de la Almudena y el Palacio Real; o el Parque de las Siete Tetas, un clásico madrileño ubicado en Vallecas, son las opciones favoritas.

Barcas en el Retiro

Si lo que más apetece es disfrutar de la naturaleza, las 125 hectáreas, los 15.000 árboles y el Estanque Grande del Parque del Retiro se alzan como la opción favorita, no solo porque nos ofrecen la posibilidad de pasear al aire libre, sino también porque podemos dar un tranquilo paseo en barca. El precio es de seis euros de lunes a viernes, aunque los fines de semana y festivos asciende hasta los ocho, por un paseo de 45 minutos.

Comer barato en el centro

Apostar por la gastronomía siempre es un acierto seguro, aunque no siempre es barato. Eso no quiere decir que Madrid no tenga opciones económicas para darse un banquete. El típico bocadillo de calamares en Plaza Mayor, un pincho de tortilla o unos churros con chocolate en los alrededores de la Puerta del Sol son alternativas 'low cost'.

También hay disponibles opciones veganas, como el Madrid Vegan Market, que celebra su primera edición este 10 de marzo en el corazón de El Rastro, en el metro de La Latina.

Alcalá de Henares, ciudad Patrimonio de la Humanidad

Para el que no tenga problema en dejar el centro de Madrid, a poco más de 20 kilómetros está Alcalá de Henares, declarada ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en diciembre de 1998. En sus calles se puede disfrutar de la casa natal de Miguel de Cervantes, cuya entrada es gratuita, así como de la Universidad de Alcalá de Henares, donde estudiaron o enseñaron importantes autores como Lope de Vega, Francisco de Quevedo o Pedro Calderón de la Barca.

La estación fantasma de Chamberí

Interior de la antigua estación de Chamberí del metro de Madrid. Diego Grandi

Quienes quieran empaparse de la Madrid de los años 50 y 60 pueden visitar la antigua estación de Chamberí, que formaba parte de la primera línea de Metro de la capital, inaugurada en 1919. Cerró en mayo de 1966 después de que no fuese posible alargarla para ajustarla al aumento de longitud de los trenes. Fue diseñada por el arquitecto Antonio Palacios y conserva sus carteles publicitarios de azulejos elaborados en los años 20.

La Casa Encendida

La Casa Encendida es un centro cultural de Madrid, ubicado en el distrito de Embajadores, que ofrece todo tipo de exposiciones, encuentros, cursos (desde idiomas a lo básico en programación de videojuegos), conciertos y cine, entre otras cosas. La entrada es gratuita, aunque el precio —normalmente son gratuitas— varía dependiendo de la actividad.

Ver florecer los almendros

El Parque Quinta de los Molinos es el lugar perfecto para ver florecer los almendros en un año en el que la temporada se ha adelantado con la llegada de las primeras flores el pasado 7 de febrero. El recinto tiene un horario 6.30 hasta las 22.00 horas sin interrupción los siete días de la semana y se puede acceder desde la calle Alcalá, la calle Juan Ignacio Luca de Tena, la calle Miami, la Avenida 25 de Septiembre y la calle Doctor Zamenhof.

El Rastro y el Mercado de San Fernando

Rastro de Madrid. Vanesa Galván Fernández

Invertir el domingo por la mañana en dar un paseo viendo todos y cada uno de los puestos que componen El Rastro de Madrid, que cada semana se ubica en el barrio de Embajadores, es uno de los planes más típicos de cualquier madrileño. También lo es visitar el Mercado de San Fernando, en Lavapiés, donde es posible comprar productos frescos y tiene comercios desde tiendas de ropa hasta librerías, así como distintas actividades culturales.

Palacio de Cibeles

Son muchas las opciones que ofrece el Palacio de Cibeles, pues además de albergar la sede del Ayuntamiento de Madrid, también cuenta con exposiciones o salas de lectura. En su interior también se puede disfrutar de su espectacular Galería de Cristal y ascender a su mirador, situado en la octava planta, a aproximadamente 70 metros de altura, por solo tres euros.