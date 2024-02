Las hijas de James Brown aseguran que han perdonado a su padre por maltratar a su madre

James Brown falleció debido a una insuficiencia cardíaca congestiva causada por una neumonía el día de Navidad de 2006 a la edad de 73 años. El conocido como Padrino del Soul dejaba un largo legado en la música y en forma de familia, dado que tuvo nueve hijos de varios matrimonios.

Ahora, dos de ellas, Deanna Brown Thomas y Yamma Brown, han querido hablar en una entrevista con la revista People publicada este pasado martes sobre los abusos que le vieron cometer contra su madre, Deidre Jenkins, segunda esposa del cantante —se casaron en 1970 y se divorciaron en 1981— y cómo aun así han sacado las fuerzas para perdonarle.

"Cuando ves que a alguien de tu familia le están haciendo daño no puedes estar a buenas con esa persona que lo está lastimando", ha declarado Yamma, de 52 años. "Yo estaba totalmente cabreada, enfadada con mi padre en aquel entonces", ha añadido.

"Todavía, de vez en cuando, recuerdo aquellas escenas, pero no para vuelvo a ese lugar de vez en cuando, no para despreciar o restarle importancia a mi padre, sino para rememorar mi propia vida y la situación de violencia doméstica por la que pasé, pensando en cuánto de aquello me marcó", ha agregado.

Yamma ha detallado que tenía alrededor de 6 años la última vez que vio al autor de éxitos como I Got You (I Feel Good) o Sex Machine abusar físicamente de su madre, pero que fue entonces cuando ella intervino y le paró los pies: "Hablo de ello porque sucedió. Es un momento desgraciado para la vida y el futuro de cualquiera".

Por su parte, Deanna, de 55 años, ha reconocdio que "hubo un tiempo" en el que no le "caía bien" su padre. "No me gustaba por este tipo de comportamientos. Y yo vi muchas cosas a medidad que crecía. Y escuché también otras tantas que podrían haberme dejado tocada para toda la vida", ha continuado.

Deanna ha especificado, eso sí, que Brown "nunca mostró ningún tipo de rabia" hacia sus hijos. "Era una situación entre marido y mujer. Hay diferentes tipos de amor, diferentes tipos de circunstancias", ha agregado sobre el matrimonio con Deidre. El músico se casaría por tercera y última vez con Adrienne Rodríguez en 1984. Durante ese matrimonio, James fue arrestado varias veces por maltrato.

Sin embargo, Yamma ha optado por la vía del perdón para poder vivir enn paz. "Si alguna vez han tenido que pasar por un caso de violencia doméstica saben lo que es. Y solo demuestra que era humano porque tenía defectos, pero también creo que ahora es el momento para mostrar piedad", ha finalizado.