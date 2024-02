Barones del PP piden bajar las expectativas de un cambio de ciclo político de cara a las vascas: "Es contraproducente"

A pocos minutos para que dieran las once de la noche del pasado domingo electoral, la secretaria general del PP salía ante los medios a celebrar el reciente éxito en las urnas. Cuca Gamarra, sonriente tras semanas de máxima tensión en el seno del partido, sentenció que Galicia acababa de mandar "el primer mensaje de este nuevo ciclo electoral", que continuará en pocos meses en el País Vasco y el 9 de junio en Europa. Un mensaje que repitió dos días después ante sus compañeros de partido: "Esta es la primera victoria de este ciclo electoral y nos impulsa a hacer más partido cada día", sostuvo a puerta cerrada en el Comité Ejecutivo Nacional según fuentes del PP. No obstante, ante ello, varios barones presentes piden ser prudentes y bajar las expectativas de un cambio de ciclo político de cara a las elecciones vascas, cuya convocatoria se prevé para esta primavera.

La razón es sencilla. Si bien la mayoría coindice en que revalidar la Xunta da aliento al partido, también comparte que no es extrapolable a los siguientes comicios, dado que el mismo PP que casi siempre ha gobernado en Galicia no lo ha hecho, en cambio, en Euskadi. Por ello, consideran "contraproducente" alentar la teoría de que el resultado de este domingo se repetirá en las siguientes elecciones porque se estaría generando un "clima de ansiedad" en la gente que luego podría no darse, recomienda un presidente autonómico que ve "prematuro anticipar un cambio de ciclo".

En esta línea, otro barón territorial asume que "no es el mismo escenario" el de Galicia, donde el PP aspiraba a una absoluta, que el del País Vasco, donde el PP se conforma con ganar peso en el territorio. Es más, ese fue el reto que se marcó Alberto Núñez Feijóo a principios de año con el escenario electoral como telón de fondo. En el Comité Ejecutivo del pasado 9 de enero, el líder del PP pidió a sus barones "trabajar" en los próximos meses para revalidar el Gobierno en la Xunta de Galicia, ser "decisivos" en Euskadi y lograr una victoria en las elecciones europeas.

Otros presidentes populares, en base a la misma tesis de sus homólogos, se muestran más optimistas: "En País Vasco tenemos que mejorar mucho, pero creo que habrá efecto contagio". Al otro lado del mapa nacional sostienen que el PP avanza en el cambio de ciclo y aboga por "luchar" por este. Incluso los hay que directamente eliminan los comicios vascos del escenario electoral para justificar el nuevo ciclo del que habla la dirección nacional de su partido: "El cambio de ciclo se produjo el 28-M, continuó en las generales, se ha vuelto a comprobar en las gallegas y lo volveremos a ver en las europeas".

El propio presidente del PP en Euskadi asume el complicado reto. El objetivo de Javier de Andrés es vender el modelo del PP en Galicia, una tierra de nacionalidad histórica que, como el País Vasco, tiene su propia lengua y sus singularidades identitarias. "Creemos que es la forma de expresar a los vascos que hay una posibilidad de hacer una integración, dejando a un lado ideologías", sostuvo el candidato autonómico ante las cámaras.