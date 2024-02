Feijóo dice haber encontrado en Galicia la "receta" contra el independentismo y el 'sanchismo' de cara a las vascas y europeas

En plena vorágine de celebración, el líder del PP ya mira a las próximas citas electorales de este curso. Desde Santiago de Compostela, donde no han pasado ni 24 horas desde que cerraran los colegios electorales, Alberto Núñez Feijóo ya tiene la receta del éxito para las vascas y europeas. Y para ello, ha puesto de ejemplo Galicia. "Los españoles ya saben que si concentran el voto en el PP frenamos al independentismo y arrinconamos al 'sanchismo'".

El líder nacional solo ha querido hacer una primera lectura nacional de los resultados electorales, que ampliará este martes en el Comité Ejecutivo Nacional. Como conclusión, Alfonso Rueda ya es un "barón" del PP después de ganar la absoluta mientras que "el PSOE se estrelló" y Sumar queda "en la irrelevancia política". Asimismo ha dado sus propias pinceladas sobre cómo han quedado los liderazgos nacionales y se ha congratulado de que el éxito en Galicia se cumpla justo dos años después de la gran crisis interna del PP con la que él saltó a la política nacional.

"Hemos ganado una vez más contra todo y contra todos. Hemos ganado a la irresponsabilidad de Sánchez que se encomendó al nacionalismo gallego, a todas las manipulaciones, al barro volcado durante la campaña y a quienes quisieron que esto fuera un plebiscito de liderazgos", ha apuntado después de que la cúpula del PP admitiera en el ecuador de la campaña que llegó a estudiar el encaje legal de la amnistía durante 24 horas y que se abrirían a un indulto a Carles Puigdemont muy condicionado.

Según ha expresado Feijóo, el Gobierno quería hacer de las elecciones gallegas un "problema electoral del PP" que ha acabado por convertirse en "una gran oportunidad política" para España. "El PP ganó, el PSOE de Sánchez se estrelló y los partidos del Gobierno, como el de Yolanda Díaz etcétera, no sé donde están salvo en la irrelevancia política más intensa".

Una vez que el PP ha revalidado la Xunta, Feijóo respira aliviado. En su intervención en la junta directiva autonómica del PP de Galicia ha admitido que conocía el riesgo al que se enfrentaba como líder del PP y ex presidente de la Xunta. En todo caso, ha querido poner en valor su implicación frente al de Pedro Sánchez. "Antes de que se convocaran las elecciones sabía que se me iba a juzgar en el caso de que el PP de Galicia no consiguiese la absoluta, pero he participado en 40 actos. Entiendo que es mucho más importante que se desgaste el presidente del partido a que se desgaste el partido al que pertenece", ha señalado en referencia a Sánchez y a su candidato José Ramón Gómez Besteiro al que le ha deseado que "descanse en paz políticamente".

Asimismo ha puesto en valor que este éxito coincida con el segundo aniversario de su llegada a Génova, 13, tras la mayor crisis interna del PP en tiempos de Pablo Casado. "Para mí no hay ninguna fórmula mejor que celebrar estos dos años con la absoluta de rueda en Galicia, es el máximo de las celebraciones posibles", ha señalado quien en aquel momento dejó la Xunta tras haber logrado cuatro mayorías absolutas para asumir el liderazgo de su partido. Desde entonces ha logrado teñir el mapa autonómico de azul y ganar las elecciones generales del pasado 23 de julio, aunque no pudiera gobernar.

El gallego ha felicitado a quien le sustituyó en la Xunta y este domingo lograba la quinta mayoría absoluta del PP en su feudo. "Se ha hecho una gran transición en el PP de Galicia y no era fácil", ha manifestado. Feijóo ha recalcado que los populares han revalidado el Gobierno autonómico porque gobiernan "para todos", dicen "siempre la verdad" y trabajan con "honestidad, humildad y respeto". "Es el partido que más se parece a Galicia y porque tienen al mejor presidente, Alfonso Rueda, que ya es un barón con todas las letras", ha resumido el líder popular.