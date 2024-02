Sánchez vuelve a Marruecos un año después: viaja este miércoles a Rabat sin aclarar si será recibido por Mohamed VI

Pedro Sánchez vuelve a Marruecos. El presidente del Gobierno realizará un "viaje oficial" al país vecino este miércoles. Lo realizará un año después de haber estado por última vez en Rabat, cuando se celebró allí una cumbre con el Gobierno marroquí en la que ambos países sentaron las bases para que su relación contase con una estabilidad permanente. Entonces, no fue recibido por el rey Mohamed VI, un extremo que Moncloa tampoco aclara por el momento.

El viaje de Sánchez, que estará acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se produce más de un año después de la Reunión de Alto Nivel (RAN) con Marruecos. Entonces, Mohamed VI no estaba en el país y, por tanto, no recibió a Sánchez, si bien le emplazó a regresar en otra visita oficial que no se ha producido hasta ahora.