Moreno y Ribera reconducen el acuerdo por Doñana y reúnen a sus equipos para "aclarar cuanto antes" la polémica por la ley forestal

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, han abierto una nueva vía de diálogo para reconducir el acuerdo por Doñana que ambos firmaron el año pasado, después de que este lunes pareciera que los cimientos del pacto se tambaleaban a cuenta de unas modificaciones en la ley forestal de Andalucía.

Recordemos que el PSOE-A denunció que la Junta intentaba introducir su proposición de ley sobre los regadíos de la Corona Norte a través del decreto de simplificación administrativa mediante un cambio en la ley forestal andaluza, que permite a determinados suelos forestales volver a ser agrícolas. La Junta negó las acusaciones, pero Ribera canceló una reunión este martes en Sevilla con los colectivos del parque y se emplazó a aclarar con el propio Moreno lo ocurrido.

Ambos dirigentes mantuvieron este lunes por la tarde una conversación telefónica en la que acordaron que sus respectivos equipos se reunieran este mismo miércoles (la idea era hacerlo hoy martes, pero las agendas no lo han permitido), para "aclarar cuando antes" lo ocurrido y salvar el pacto, según han confirmado a este medio fuentes de la Junta. El encuentro será por videoconferencia con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

El propio Moreno ha asegurado este martes desde Madrid, donde ha acudido al comité ejecutivo nacional del PP, que la Junta y el Ministerio no van a tardar "ni diez minutos" en ponerse de acuerdo, toda vez que el Ejecutivo andaluz no quiere "guerras de ningún tipo, queremos el interés general, que prima por encima de cualquier cosa". La Junta, ha dicho el presidente, tiene "plena voluntad de acuerdo" con el Estado.

En opinión del líder del PP-A, "no pasa absolutamente nada" con el artículo causante de la polémica, si bien considera que el Ministerio "ha interpretado" que hay "alguna causa que podría revertir la situación de los suelos", y ello en un decreto que "tiene 500 hojas, que afecta a todas las consejerías y que es para el conjunto de Andalucía". La Junta "no está de acuerdo" con esa interpretación, pero insiste Moreno en que están dispuestos a sentarse para que les digan "qué no les gusta y modificarlo", para hacer que "ellos se sientan a gusto" con la interpretación del texto.

"El Pacto por Doñana no se va a romper ni mucho menos", han añadido a este medio fuentes de la Junta, que reiteran que en el ánimo del Ejecutivo andaluz está "aclarar" el asunto cuando antes.

La ministra, por su parte, ha apuntado a la fórmula jurídica que habrá que buscar para modificar las disposiciones del artículo que pudieran afectar a la Corona Norte de Doñana, toda vez que el decreto ya está en vigor desde el pasado sábado tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Y, en todo caso, ha mostrado también su voluntad de que el tema "se resuelva cuanto antes", reiterando que le consta que a Moreno "le preocupa el asunto de Doñana".

Asimismo, Ribera ha confirmado que mantiene su reunión de este jueves en San Telmo con el presidente de la Junta para abordar los efectos de la sequía en Andalucía.