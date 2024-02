ElXokas confiesa que está sufriendo un extraño problema de salud: "No sé si es una enfermedad"

Tras volver de los Premios ESLAND, ElXokas ha sorprendido al confesar que está sufriendo un extraño problema de salud que le impide centrarse por completo en Twitch.

"No sé si es una enfermedad", ha comenzado explicado: "Pero tengo un problema de visión desde hace unos meses y estoy mazo rallado y no tengo ganas de hacer directo".

En concreto, según ha revelado, se trata de algo que está afectando su "visión periférica": "Veo ralentizados todos los movimientos que pasan a mi alrededor y me mareo".

"Es una movida", se ha lamentado, esperando que la ayuda de un profesional le aclare algo, pues, tras buscar en internet, ha descubierto que no es algo común.

"Me pasa cada vez más y no sé si puede ser un problema cerebral o de falta de alguna vitamina", ha añadido preocupado: "A lo mejor es de vivir como un ermitaño o por la alimentación. No me había pasado nunca".

Un bache de salud que coincide con su reciente mudanza a un amplio piso de Madrid que llevaba años reformando y con el anuncio de su nuevo proyecto empresarial.