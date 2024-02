El piso de dos millones de euros del Xokas no para de dar problemas: "Habría que volver al zulo"

Dos semanas después de mudarse, por fin, a su lujoso ático de Madrid, ElXokas ya está cansado y arrepentido de haber decidido dejar atrás su pequeña habitación de directos.

A pesar de los avisos de sus compañeros de que tener dos ordenadores solo significa "tener el doble de problemas", y de los comentarios de los arquitectos que le aseguraban que la reforma no facilitaba su vida, el streamer gallego estaba seguro de que su nuevo hogar le permitiría dar un giro nuevo a su carrera.

No obstante, ahora, en su último directo, ha mostrado su frustración tras tener que soportar todo tipo de inconvenientes en su día a día. "Hoy me he quedado sin agua mientras me estaba duchando", ha comenzado quejándose.

Con el champú en el pelo y el directo a punto de empezar, ha intentado a averiguar la razón de la avería mil veces hasta que el agua ha vuelto mágicamente. "Todo para que ahora no funcione el sonido, día top hoy", se ha quejado, muy desesperado.

Ha definido su mudanza como "un gran drama": "Cada vez que empieza un nuevo día en esta casa, no sabes lo que va a pasar, solo cosas de mierda".

"¿Por qué no nos volvemos al zulo y nos dejamos de tonterías?", le ha preguntado a sus seguidores, que echan de menos la habitación oscura, sin luz ni ventanas donde solía hacer directo.

"Yo no necesitaba esto", ha confesado: "Lo único que siento es tristeza, porque me he dado cuenta de que no era lo que quería. Pensaba que sí, pero estaba equivocado".

"Ya no queda otra cosa que acarrear con las decisiones", ha concluido. No puede cambiar de ordenador tan pronto y debe centrarse en su objetivo de usar el gimnasio y, al menos, cambiar su estilo de alimentación.