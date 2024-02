Miriam Saavedra ha sufrido una fuerte intoxicación a causa de una infusión: "Casi me da un ataque"

Miriam Saavedra ha vivido una experiencia que difícilmente podrá olvidad. La que fuera ganadora de GH VIP es gran amante de los remedios caseros y la cosmética natural, pero, como así ha explicado a sus seguidores, lo cierto es que sin un cuidado de las medidas se pueden llegar a producir graves problemas. Prueba de ello ha sido la intoxicación que ella misma ha sufrido por culpa de la flor de Jamaica.

Como así ha explicado la influencer, ella tomaba esta malvácea infusionada "por la mañana y por la tarde" para poder obtener todos los beneficios que se le atribuyen, como el tratamiento del insomnio o mejorar el aspecto de la piel. Sin embargo, en grandes cantidades puede tener el efecto contrario.

"Esta flor de hibisco casi me ocasiona un desmayo ayer. No he dormido en toda la noche, con mi corazón latiendo a mil por culpa de excederme", ha narrado a través de su cuenta de Instagram. Y es que lo cierto es que, como ha confesado, llegó a hacerse "una olla" de esta infusión. Por ello, aunque no es tóxica, sí que puede ser maligna.

Miriam Saavedra enseña la infusión que se tomó. miriamsaavdra / INSTAGRAM

El problema no fue solo la infusión, sino que, además, mezcló sus propiedades con "café y una copa de vino para cenar", por lo que el efecto se multiplicó. "Casi me da un ataque", ha asegurado en las historias de su cuenta.

Ahora, tras haber vivido esta mala experiencia, manda un mensaje a todas sus seguidoras para que no sigan sus mismas actitudes, mostrando dónde se hace ella las infusiones: "Mucho cuidado con mezclar, yo bebí esta olla casi entera, aunque es pequeña, no deja de ser mucho".

"Ya saben, si van a tomar estas plantas naturales, bebed solo una taza o consultadlo con un médico, porque vaya susto me he pegado", han sido las palabras finales de Miriam.