María del Monte ha cobrado del seguro casi 300.000 euros por el robo presuntamente ideado por su sobrino, Antonio Tejado

La compañía aseguradora de María del Monte ha hecho pública la cantidad económica con la que habría indemnizado a la cantante tras el asalto a su vivienda en agosto pasado, a menos, presuntamente de su sobrino, Antonio Tejado: 267.639,15 euros.

La banda se llevaba de la vivienda sevillana un botín superior al millón de euros entre las joyas y los relojes sustraídos, además de 14.000 euros en efectivo que pudieron sustraer. Por otra parte, también robaron importantes enseres personales de mucho valor sentimental.

Según la revista Lecturas, el valor de lo pagado es bastante inferior debido a que las aseguradoras calculan el importe, en función del valor que tengan en el mercado en la actualidad, algo que es bastante menos elevado que cuando se adquirieron dichos objetos.

No obstante, a este importe se le pueden sumar 41.231,37 euros si María acredita a la compañía que ha utilizado dicho importe para la compra de los objetos robados. Por ello, el total podría ascender a 308.870,52 euros.

La publicación señala que ha tenido especial relevancia el hecho de que la vivienda no contase con un sistema de videovigilancia para tener mayor seguridad.

Esto es algo que el matrimonio ya conocía, y al parecer también los atracadores, ya que las cámaras de seguridad y la alarma con que contaba el domicilio no estaban operativas en el momento del robo, lo cual habría facilitado a los ladrones el hecho de poder entrar en la vivienda y producir el asalto.

María del Monte y Antonio Tejado, enfrentados por el presunto delito de él. MEDIASET / EUROPA PRESS

De este modo, si María y su mujer hubiesen tenido en funcionamiento las medidas de seguridad, se habría podido detectar a los asaltantes y así evitar el robo, si no al completo, por lo menos, reducir el tiempo de actuación. Los asaltantes se habrían llevado menos enseres debido a la rapidez con que habrían tenido que salir de las inmediaciones de la vivienda para no ser pillados in situ.