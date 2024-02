Pilar Rubio habla de su 'crisis' con Sergio Ramos: "Que se inventen cosas me da absolutamente igual. Me río con mis amigas”

Pilar Rubio, que cumplirá 46 años en marzo, ha dado una versión pormenorizada de su no crisis con Sergio Ramos, con quien en los últimos meses la han separado de forma insistente y tozuda.

Ha sido en una entrevista en la revista Harper´s Bazaar, donde ha posado como una modelo y ha hablado a corazón abierto de su marido, del que está absolutamente enamorada y es su apoyo para todo.

Pilar ha asegurado que ve "hasta normal" que la gente hable de ellos, "porque somos personajes públicos", pero que no le afecta: "Soy más madura en ese sentido y no me dejo influenciar por esas cosas".

"Que hablen de mí, que se inventen cosas, me da absolutamente igual. A veces es como si hablaran de otra persona, me río muchas veces con mis amigas", confiesa a la revista.

También ironiza: "Tengo para escribir una telenovela. El 95% de las cosas que dicen son mentiras", añade. Y a la pregunta de cuál es el mayor pilar de su vida, Rubio responde categóricamente: "Mi marido, él es mi apoyo y el padre de mis hijos. Tenemos una familia muy bonita, con mucho amor".

La madrileña aprovecha la entrevista para subrayar que no hay nada de cierto en los rumores sobre su separación: "Son mentira, total y rotundamente. No hay nada de eso, creo que han visto que tiene tirón y han dicho, pues vamos a seguir hablando de ello".

"Que digan lo que les dé la gana, porque se empeñan en que estamos mal aunque insistamos en que estamos bien- matiza- Para mí es como si hablaran de otra persona o de otra pareja, me afectaría si un día mintieran con que soy traficante de armas. ¿El resto? Me da igual".

Asimismo, Pilar Rubio asegura que se encuentra en el momento "más bonito en que me puedo encontrar, un momento tranquilo, un momento de paz", y que aunque gestiona bien trabajar en Madrid y vivir en Sevilla (donde Ramos juega al fútbol), le gustaría "poder dormir todos los días en mi casa con mi familia", su marido y sus cuatro hijos: Sergio, Marco, Alejandro y Máximo Adriano.

Pero la presentadora quiso también dejar claro que, para ella, seguir trabajando es importante. "Ni la maternidad ni tu pareja te obliga a hacer algo, simplemente yo necesito expresarme trabajando. Llevo 28 años luchando por esto, y ahora no voy a decir que no", sentenciaba.