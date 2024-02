Fusión y vuelta a los orígenes: Villanueva regresa cuatro años después de su último disco

Isabel Coixet, Pedro Sánchez o Nacho Cano reconocieron no solo escucharlo, sino amar las canciones de Villanueva, el proyecto de Josete Díaz Villanueva, el artista vigués célebre por sus composiciones cuidadas y sus letras evocadoras. Cuando se cumplen cuatro años de Cuarto de invitados —su tercer y último largo, un álbum condicionado por la pandemia que explotó pocos meses después de su publicación—, Villanueva publica un nuevo disco, producido por Juanma Latorre, de Vetusta Morla.

Un trabajo que irá desgranando con el lanzamiento de cinco singles de aquí a septiembre. El primero, Mira cómo baila (con la colaboración de la multidisciplinar Alba Dunas), es una ecléctica y bailonga carta de presentación de lo que esconde el resto. "Estuve girando con Cuarto de invitados por México durante dos meses. Los grupos me abrieron mucho la mente: no tienen prejuicios en combinar el pop y el rock anglosajones con su música folclórica", nos cuenta Villanueva, que cita a referentes como Natalia Lafourcade, Caloncho o Lila Downs.

La estancia se convirtió en un viaje mental a sus propias raíces. "Soy nieto de emigrantes; mis abuelos estuvieron en Venezuela, y mi bisabuelo en Cuba y Argentina. Como gallego, miro mucho hacia otro lado del Atlántico". Sus nuevas composiciones casan bien con el contexto actual, de fusión y vuelta a los orígenes, una etapa desprejuiciada de la música protagonizada por la desatada creatividad de músicos como Rodrigo Cuevas, Baiuca, Nicola Cruz o Verde Prato.

El cantante y compositor Villanueva. Cedida.

Viajes de ida (2014), el debut en solitario de Villanueva, rompió moldes y lo posicionó en la escena indie: elegido (por este y otros medios) y premiado (LOS40) como uno de los mejores discos del año, telonero de Vetusta Morla, citado por el actual presidente del Gobierno como imprescindible en sus playlists… El segundo, Zoo para dos (2016) consolidó su carrera: la directora Isabel Coixet escogió Un picnic en suelo mojado como una de sus canciones del año; Álvaro Urquijo llamó a Villanueva para que participará en el disco homenaje al primer álbum de Los Secretos…

De ahí, que sorprenda el silencio de su autor. "El tercero lo saqué dos meses antes de que nos confinaran. Cuando parecía que la cosa cambiaba, decidimos reeditar el disco en vinilo con una nueva portada, pero la situación no mejoró para el ocio. Eso se unió a mis circunstancias personales: divorcio, mudanza, un pequeño problema de salud del que ya estoy recuperado… La hecatombe, vamos". Económica, pero no creativa: Villanueva siguió escribiendo.

"Para este nuevo álbum acumulaba 40 temas, los hemos dejado en diez. No dejo de componer", reconoce desde su luminoso piso en el centro de Alicante, donde se mudó hace unos años. ¿Qué le atrapó de la ciudad mediterránea? "La limpieza de sus calles, no", bromea. "El clima y su posición geográfica. A tiro de piedra tengo Valencia y Murcia; y está muy bien comunicado con Almería, Albacete o Madrid. Vigo es una gran ciudad, pero, para viajar a León, por ejemplo, que está prácticamente al lado, uno tarda cuatro horas".

El artista vigués lanza el primer 'single' de su siguiente álbum después de cuatro años. Cedida.

Villanueva practica desde sus inicios la colaboración con otros artistas. "Son un ejercicio de crecimiento personal: te permiten observar y adaptarte a la otra persona. Te convierten en mejor músico, en mejor escritor y en mejor persona. Te obligan a salir de la zona de confort". Ahí están sus colaboraciones con Los Secretos, Second, Nada Surf o Martynez.

La escena indie no es la misma que hace cuatro años: grupos que se separan (Second, Izal, Full…); acusaciones de machismo y de acoso (el movimiento #SeAcabó, con el que decenas de mujeres han denunciado abusos)… "Nunca se ha estirado tanto un género musical —sobre todo en España— como el indie, que ha perdurado 30 años. Y menos uno con tan poca capacidad de transformación. Llevamos a los mismos grupos a los festivales desde hace décadas. Los promotores se han dado cuenta de que algo hicieron mal: no tenían un relevo generacional. Han cambiado de género, concretamente hacia el trap. Muchos grupos indies fliparon: de tocar en grandes festivales pensando que eran estrellas a volver a las salas donde asisten 50 personas. Una hostia de realidad".

Después de la Gran Recesión (2008) y la caída en ventas de los discos, los conciertos se convirtieron en el salvavidas. "Pero la venta de tickets en directo ha caído en un 20%, según los últimos datos. Si empiezas a sumar, se disparan los gastos: un 20% al mánager, otro 20% a la empresa de booking, y los posibles desembolsos a la discográfica y al agente de prensa", plantea. Pero Villanueva no se separa. "Sería increíble separarme de mí mismo, ¿no? Aquí sigo. Siempre he creído que el rock de verdad está en las salas, en ganarse al público poco a poco”.