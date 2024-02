Bono, el vocalista de U2, detiene su concierto en Las Vegas para homenajear a Navalni: "Putin nunca pronunciaría su nombre"

En su último concierto en The Sphere de Las Vegas, Bono, el vocalista de U2, compartió unas palabras en homenaje a Alexei Navalni, el líder opositor ruso que murió el pasado viernes en una cárcel siberiana.

Durante el show, que detuvo para hacer activismo, Bono apeló a la libertad y pidió que no se olvide el nombre de Navalni. "La semana que viene se cumplen dos años desde que Putin invadió Ucrania. Para la gente de Ucrania, la libertad no es solo una palabra en una canción, es la palabra más importante del mundo. Tan importante que los ucranianos están luchando y muriendo por ella. Tan importante que Alexei Navalni decidió entregar su propia libertad", exclamó.

"Putin nunca pronunciaría su nombre. Así que esta noche quienes creemos en la libertad debemos pronunciarlo: no solo recordarlo, sino también pronunciarlo", señaló el artista, que invitó a su público a gritar el nombre de del fallecido opositor ruso como una respuesta al silencio que el gobierno de Vladimir Putin ha hecho respecto a su muerte.

El pasado 8 de octubre, Bono cambiaba la letra de su famosa canción Pride (In the Name of Love) en homenaje a las primeras víctimas del ataque de Hamás en el festival Tribe of Nova en Israel.

El cantante se dirigió al público del concierto, dedicándoles unas palabras a los afectados antes de interpretar la canción: "Nuestros corazones y nuestra rabia, ya sabéis hacia dónde apuntan. Así que cantad con nosotros y con esos preciosos chicos de ese festival de música".

La letra de la canción original habla de la muerte de Martin Luther King, el activista estadounidense que se convirtió en la principal figura del movimiento por los derechos civiles de los años 50 y que fue asesinado en 1968. Además, la canción reivindica la paz y la no violencia. Por ello, fue la elegida por la banda para homenajear a las víctimas del festival.