Bono, el vocalista de U2, cambia la letra de 'Pride (In the Name of Love)' en homenaje a las víctimas de Israel y Gaza

El pasado 8 de octubre la banda irlandesa U2 actuaba en Las Vegas, en el recinto La Sphere, donde su vocalista, Bono, cambiaba la letra de su famosa canción Pride (In the Name of Love) en homenaje a las primeras víctimas del ataque de Hamás en el festival Tribe of Nova en Israel.

El cantante se dirigió al público del concierto, dedicándoles unas palabras a los afectados antes de interpretar la canción: "Nuestros corazones y nuestra rabia, ya sabéis hacia dónde apuntan. Así que cantad con nosotros y con esos preciosos chicos de ese festival de música”.

La letra de la canción original habla de la muerte de Martin Luther King, el activista estadounidense que se convirtió en la principal figura del movimiento por los derechos civiles de los años 50 y que fue asesinado en 1968. Además, la canción reivindica la paz y la no violencia. Por ello, fue la elegida por la banda para homenajear a las víctimas del festival.

La banda ha querido hacer referencia al conflicto que lleva activo desde el pasado sábado, en el que ya se registran más de 1.000 fallecidos en Israel y casi 800 en Gaza desde que comenzaron los ataques.

Han compartido a través de su perfil de Instagram parte de la actuación con un mensaje dedicado a las víctimas: "A la luz de lo que ha pasado en Israel y Gaza, una canción sobre la no violencia parece algo ridícula, incluso risible, pero nuestras oraciones siempre han sido por la paz y por la no violencia".