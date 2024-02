Quién es Armando Ojea, el candidato de Democracia Ourensana que ha entrado al Parlamento gallego

Los gallegos han tenido una cita con las urnas este domingo, 18 de febrero, con motivo de las elecciones autonómicas de 2024. Una de las grandes novedades de estos comicios era la presencia de Democracia Ourensana (DO), que se presentaba por primera vez a unas autonómicas. Aun así, la formación ha logrado muy buenos resultados y ha conseguido ese 5% de los votos para poder entrar en el Parlamento gallego.

DO lleva dos legislaturas gobernando en la ciudad de Ourense con Gonzalo Pérez Jácome como alcalde. En las últimas municipales, el partido se colocó como la formación más votada en la ciudad. Se hizo con 10 escaños, por lo que no obtuvo la mayoría absoluta necesaria para gobernar en solitario. Tras estos buenos resultados, DO decidió presentarse a las autonómicas de la mano de Armando Ojea Bouzo.

Teniente de alcalde y fundador de DO

Nacido en Ourense en 1962, Armando Ojea, que es uno de los ideólogos de DO junto a Jácome, era teniente de alcalde en la ciudad de las Burgas en esta última legislatura, además de concejal y diputado provincial. Sin embargo, tuvo que renunciar a estos cargos para poder presentarse a las elecciones de la Xunta.

Más allá de la política, la música ha marcado su carrera profesional. Ha ejercido de profesor de física, matemáticas y música, además de trabajar como director y coordinador de formación y como músico profesional. A esto se suma su pasión por los idiomas y la lectura de ensayo político y sociológico.

No son sus únicas aficiones. Le gusta la investigación histórica y toponímica de Ourense, lo que le ha llevado a ser un gran conocedor de las peculiaridades de los 92 ayuntamientos de la provincia por la que se presenta su formación a las autonómicas.