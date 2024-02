Qué se considera una alta y baja participación en las elecciones gallegas 2024

La participación varía en cada proceso electoral. En estas elecciones autonómicas de Galicia de 2024, estaban llamadas a las urnas un total de 2,2 millones de personas. No se puede saber con precisión cuánta gente acudirá a los colegios durante la jornada hasta el cierre de los mismos, aunque sí se puede afirmar que ha disminuido el número de votantes con el paso de los años. En 2020, hubo un 58,84% de participantes frente a al 64,21% que depositaron sus votos en los comicios de 2009.

Esta disminución de la participación se debe al cambio generacional y al aumento del número de instituciones electivas. Así lo apunta el artículo The Generational and Institutional Sources of the Sources of the Global Decline in Voter Turnout de la Universidad de Cambridge, que analiza esta tendencia en las distintas democracias mundiales.

La participación en las autonómicas de 2024

La participación en estas elecciones autonómicas ya han superado los datos de 2020 y 2016. A las 12.00 horas había votado algo más de un 17%, una cifra que se quedaba dos puntos por debajo de la de los comicios de 2020 a la misma hora. Sin embargo, la participación subió hasta el 49,16% tras la actualización de las 17.00 horas.

Este porcentaje de participación, que es similar al registrado a la misma hora en las autonómicas de 2009, se sitúa seis puntos por encima del 42,97% de los comicios de 2020 y del 42,49% de las de 2016. En el caso de las elecciones de 2012, la afluencia a las cinco de la tarde era del 42,5%.

Qué se considera alta y baja participación

Hasta el momento, la mayor cifra de participación en unas autonómicas de Galicia se registró en 2009. En total, votaron un 64,43% de personas que le dieron la mayoría absoluta al PP de Alberto Núñez Feijóo —y que la mantuvo hasta este 2024—. Un dato similar se produjo en las elecciones gallegas de 2005, con un 64,21% que hicieron vencedor a los socialistas de Emilio Pérez Touriño.

Sin embargo, desde el 2009 estas cifras no se han vuelto a repetir. Tanto en 2012 como en 2016 y 2020, se registraron los peores datos de participación en unas autonómicas gallegas desde que existen registros: un 54,91%, un 53,65% y un 58,84%, respectivamente. Podría decirse que una baja participación en las autonómicas de 2024 sería de menos de un 55%, mientras que una buena cifra se situaría por encima del 60%.